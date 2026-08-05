BMW, bazı modellerinin multimedya ekranlarında gösterilmeye başlanan reklam içerikleri nedeniyle eleştirilerin odağında. Araç açıldığında ekranda beliren tam ekran tanıtım, sosyal medyada "Aracı satın aldık, reklama neden maruz kalıyoruz?" yorumlarına neden oldu.

Otomobillerde dijital ekranların sayısı artarken, üreticilerin bu ekranları nasıl kullanacağı da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak BMW'nin belirli modellerinde gösterilmeye başlanan reklam içerikleri, kullanıcıların tepkisini çekti.

Şirket, uyumlu araçlarda açılış sırasında yeni Spider-Man: Brand New Day filmi için hazırlanan tanıtım içeriğini gösterime sundu. Reklam banner'ına dokunan kullanıcılar ise tam ekran animasyon, müzik ve aracın ambiyans aydınlatmasıyla senkronize çalışan özel bir deneyimle karşılaşıyor. Kampanya, Temmuz sonunda başladı ve 10 Ağustos'a kadar 70'ten fazla pazarda sunuluyor.

BMW araç ekranlarında reklam göstermeye başladı! Kullanıcılardan tepkili

“OTOMOBİLİN EKRANI REKLAM ALANINA DÖNÜŞTÜ” ELEŞTİRİSİ

BMW'nin bu uygulaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, ücretini ödeyerek satın aldıkları otomobillerde reklam görmek istemediklerini belirterek uygulamayı eleştirdi.

Tepkilerin odağında, otomobil ekranlarının sürüş ve araç fonksiyonları için tasarlanmış özel bir alan olması gerektiği görüşü yer aldı. Bazı kullanıcılar ise bunun gelecekte daha fazla reklamın önünü açabileceği endişesini dile getirdi.

BMW araç ekranlarında reklam göstermeye başladı! Kullanıcılardan tepkili

BMW'DEN FARKLI DEĞERLENDİRME

BMW ise söz konusu içeriği klasik anlamda bir reklam olarak değerlendirmiyor. Şirket, bunun araçlarda daha önce yılbaşı ve özel gün temaları için kullanılan etkileşimli bir deneyim olduğunu belirtiyor.

Ancak bu açıklama kullanıcıların tepkisini azaltmış değil. Özellikle reklamın araç çalıştırıldığında otomatik olarak görüntülenmesi, birçok sürücü tarafından rahatsız edici bulundu.

BMW tanıtımla ilgili basın bülteninde bunun, “Spider-Man: Brand New Day ile olan ortaklığı kutlamak için BMW, sürücülerine özel bir sürpriz” diye tanımlamıştı.

Bültende, “Animasyonu, 27 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri ​​arasında (katılımcı pazarlarda) uygun donanıma sahip tüm araç sahipleri için sunulacak. Aracı çalıştırdığınızda Kontrol Ekranında özel bir banner belirir. Bu bannera tıkladığınızda, Kontrol Ekranında tam ekran bir kutlama animasyonu, uygun şekilde seçilmiş fon müziği ve ortam aydınlatma sistemi sayesinde eşlik eden bir ışık gösterisi içeren Spider-Man animasyonu etkinleşir.” denildi.

DAHA ÖNCE VERİLEN SÖZ YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan gelişmeyle birlikte BMW yöneticilerinin geçmişte yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

Şirketin üst düzey yöneticilerinden biri daha önce otomobil içindeki ekranların "kişisel ve özel bir alan" olduğunu, bu nedenle üçüncü taraf reklamlarına yer vermeyi düşünmediklerini ifade etmişti. Son kampanya ise bu açıklamayla çeliştiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası