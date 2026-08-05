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Spor

İzmir'in köklü kulübü ligden çekildi: Resmi açıklama geldi, sebebi belli oldu

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İzmir'in köklü kulübü ligden çekildi: Resmi açıklama geldi, sebebi belli oldu

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Menemen FK, yeni sezon öncesi ligden çekildiğini duyurdu. Başkan Bilgin Tokul, ekonomik sıkıntıların yanı sıra manevi anlamda yalnız bırakılmalarının da bu kararı almalarında etkili olduğunu vurguladı.

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Menemen FK'de yeni sezon öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı. İzmir kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu öncesinde TFF 2'inci Lig'den çekilme kararı alındığı belirtildi.

"ACI ZORUNLULUK"

"Sadece ekonomik değil manevi anlamda da yalnız bırakıldık" serzenişinde bulunan Kulüp Başkanı Bilgin Tokul, "Ligden çekme kararı artık bir tercih değil, içinde bulunduğumuz şartların dayattığı acı bir zorunluluk" ifadelerini kullandı.

Bilgin Tokul
Başlık ResmiBilgin Tokul
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Menemen FK’nin açıklaması şöyle:
"Menemen Futbol Kulübü olarak bugüne kadar hiçbir zorluğun karşısında geri adım atmadık.
Çünkü bu arma sadece bir futbol kulübünü değil; bir ilçenin umudunu, çocukların hayallerini ve yılların emeğini temsil ediyor.
Ancak bugün geldiğimiz noktada, kulübümüz sadece ekonomik değil; manevi anlamda da yalnız bırakılmış durumdadır.
Tüm iyi niyetli girişimlerimize, destek arayışlarımıza ve çözüm çabalarımıza rağmen, Menemen Futbol Kulübü'nün ayakta kalmasını sağlayacak şartlar ne yazık ki oluşmamıştır.
Bu nedenle üzülerek ifade ediyoruz ki, Menemen Futbol Kulübü'nü ligden çekme kararı artık bir tercih değil, içinde bulunduğumuz şartların bize dayattığı acı bir zorunluluktur.
Hiçbir başkan, hiçbir yönetici, yüzyıla yaklaşan bir kulübün tarihine böyle bir karar yazdırmak istemez. Ama bazen insanın gücü, omuzlarına yüklenen yükü taşımaya yetmez.
Bu kararın en büyük mağdurları ne yöneticiler ne de futbolcular olacaktır. Kaybeden; Menemen'in çocukları, bu arma için emek veren gençler, tribünlerde büyüyen taraftarlarımız ve ilçemizin ortak değeri olacaktır.
Tarih, Menemen Futbol Kulübü'nün ligden çekilişini sadece bir spor haberi olarak değil, bir kentin ortak değerine sahip çıkılamamasının acı bir hatırası olarak yazacaktır."

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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