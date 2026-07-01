Altınordu Kulübü, 2026-2027 sezonunda TFF 2'nci Lig'e katılmayacak. 1923 tarihinde kurulan İzmir temsilcisi, resmi açıklama ile 2'nci Lig'e katılmama kararı alındığını duyurdu.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden, İzmir'in Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Altınordu, yaptığı yazılı açıklama ile profesyonel liglerden çekilme kararı aldıklarını belirtti.

Altınordu'nun açıklaması şu şekilde:

"Altınordu olarak bu sezon TFF 2'nci Lig'e katılmama kararı almış bulunuyoruz.

Altınordu Spor Kulübü'nden futbol şubesi haklarını devraldığımız 2012 yılından bugüne dek geçen 14 yıllık süreçte, Altınordu armasını ismine yakışır bir şekilde temsil etmeye çalıştık.

Türk futbolunda 'yetiştiricilik' kulvarında bir farkındalık oluşturduk.

Ancak artık yorulduk.

Altınordu, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2025-2026 sezonunu 35 puanla 14'üncü sırada tamamladı.

Devralma konusunda böyle bir yükün altına giremeyeceklerini ifade eden Altınordu Spor Kulübü yönetimi ile birlikte, tam 1 yıl boyunca armasını layıkıyla taşıyacak yatırımcı aradık.

Maalesef bulamadık!

Bu toprakların çocuklarına sözümüz var. Elimiz ayağımız tuttuğu ve aklımız yettiği sürece onlarla beraber olacağız.

Türk futbolunun tabanında yapılacak çok iş var. Edirne'den Van'a kadar çocuk futbolunun sağlıklı gelişimi için uğraş vereceğiz.

Asıl amacımız olan 'genç futbolcu yetiştiriciliği - 7/15 yaş çocuk futbolu' faaliyetimize yoğunlaşacağımızı futbol kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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