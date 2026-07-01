Kocaeli merkezli 31 ilde düzenlenen ‘yasa dışı bahis’ operasyonlarında 13 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 118 oldu. Şüphelilerin hesaplarına son 3 ayda yaklaşık 6 milyar 657 milyon 746 bin lira para aktardıkları ortaya çıktı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltı sayısı arttı. 13 şüphelinin daha yakalanmasının ardından toplam gözaltı sayısı 118 oldu.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Haziran'da 158 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 105 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kocaeli merkezli 31 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Gözaltı sayısı 118’e yükseldi

GÖZALTI SAYISI 118'E YÜKSELDİ

Kocaeli merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli daha yakalandı. Soruşturmada 105 olan gözaltı sayısı 118'e yükseldi, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Suç örgütünün kurduğu 15 paravan şirket üzerinden altın hesabı ve kripto para işlemleriyle yaklaşık 3 ayda 6 milyar 657 milyon liralık para trafiği yürüttüğü tespit edildi. Suç örgütünün bahis işlemlerini, bu şirketler aracılığıyla altın hesabı veya kripto para alımı yaparak gerçekleştirdiği tespit edildi.

Kocaeli merkezli 31 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Gözaltı sayısı 118’e yükseldi

6,6 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemelerde, bahis sitelerindeki hesapların yanı sıra paravan şirketlere ait hesaplara el konuldu.

Öte yandan operasyonlarda şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 2 ruhsatsız tabanca ve 108 fişek ele geçirildi.

Kocaeli merkezli 31 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Gözaltı sayısı 118’e yükseldi

Hangi illerde operasyon düzenlendi?

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