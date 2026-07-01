RAMS Başakşehir forması giyen Özbek futbolcu Eldor Shomurodov'un, 3-1 mağlup oldukları Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında attığı gol, "2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasının en iyi golü" seçildi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası grup aşamasının en güzel golü için düzenlediği oylamanın sonucunu açıkladı.

Eldor Shomurodov

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de forma giyen Özbek futbolcu Eldor Shomurodov, ülkesinin K Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı mücadelede attığı golle oyların yüzde 36'sını alarak, ilk sırada yer aldı. Shomurodov, mücadelenin 10'uncu dakikasında ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşla turnuvanın grup aşamasının en güzel golüne imza attı.

Oylamada Haiti'den Wilson Isidor yüzde 26.5 ile ikinci, Bosna Hersek'ten Kerim Alajbegovic ise yüzde 24.9 ile üçüncü oldu.

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