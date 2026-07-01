İhlas Haber Ajansı
2026 Dünya Kupası'nda en güzel golü Süper Lig oyuncusu attı
RAMS Başakşehir forması giyen Özbek futbolcu Eldor Shomurodov'un, 3-1 mağlup oldukları Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında attığı gol, "2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasının en iyi golü" seçildi.
Özetle Dinle2026 Dünya Kupası'nda en güzel golü Süper Lig oyun...
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FIFA'nın, 2026 Dünya Kupası grup aşaması en güzel golü oylamasını Özbek futbolcu Eldor Shomurodov kazandı.
- FIFA, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının en güzel golü için düzenlenen oylamanın sonucunu açıkladı.
- Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de forma giyen Özbek futbolcu Eldor Shomurodov, ülkesinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı maçta attığı golle oyların %36'sını alarak birinci oldu.
- Shomurodov'un golü, mücadelenin 10. dakikasında ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşla geldi.
- Oylamada Wilson Isidor %26.5 ile ikinci, Kerim Alajbegovic ise %24.9 ile üçüncü oldu.
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası grup aşamasının en güzel golü için düzenlediği oylamanın sonucunu açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de forma giyen Özbek futbolcu Eldor Shomurodov, ülkesinin K Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı mücadelede attığı golle oyların yüzde 36'sını alarak, ilk sırada yer aldı. Shomurodov, mücadelenin 10'uncu dakikasında ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşla turnuvanın grup aşamasının en güzel golüne imza attı.
Oylamada Haiti'den Wilson Isidor yüzde 26.5 ile ikinci, Bosna Hersek'ten Kerim Alajbegovic ise yüzde 24.9 ile üçüncü oldu.
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