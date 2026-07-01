Rus yargısı, LGBT sapkınlarını 2-7 yıl hapse mahkûm etti. Türkiye’de ise AYM, mahkeme kararı olmadan cinsiyet değişikliği ameliyatı yapılamayacağına hükmetti...

T ürkiye’de aile kurumunu hedef alıp gelecek nesilleri tehlikeye atan LGBT sapkınlığı, muhalefet ve bazı sivil toplum kuruluşları eliyle meşru gösterilmeye çalışırken Rusya’dan örnek bir adım geldi. Rus yargısı sapkınlara hapis cezası verdi. Rusya, Macaristan, Gürcistan gibi Müslüman olmayan ülkeler, LGBT propagandasını yasakladı. Slovakya, Bulgaristan ve Belarus gibi bazı ülkeler de cinsiyet değişimlerini imkânsız hâle getirdi. Türkiye’de de 12. Yargı paketinde düzenleme yapılacağı belirtiliyordu. Ancak geçen hafta Meclis’e gelen pakette herhangi bir düzenleme yer almadı.

AYM’DEN CİNSİYET KARARI

Bu arada Anayasa Mahkemesi (AYM) de tartışılacak bir karara imza attı. Antalya 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, bir vatandaşın başvurusu üzerine Türkiye’de cinsiyet değiştirmeye izin veren Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesinin anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek iptali için AYM’ye müracaat etti. Başvuruda, cinsiyet değişikliğine izin verilmesinin cinsiyet temelli kuralları işlevsiz hâle getirdiği belirtildi. Yüksek Mahkeme “cinsiyet değiştirmek anayasaya aykırı değildir, bu hak kanunda kalacak” kararını verdi. Gerekçede mevcut kanunların sıkı şartlara bağlı olduğu, bu kuralların keyfî değil, kamu düzenini ve bireyin sağlığını korumak için konulduğu, cinsiyet değişikliğinin herkes için değil, sadece tıbbi açıdan mecburiyet bulunan kişiler için bir hak olduğu kaydedildi. Kararı değerlendiren hukukçu Sabri Canbolat, devletin cinsiyet değiştirmede süreci denetleme yetkisi olduğunu ifade etti. Canbolat, “Antalya 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek başvurduğu Anayasa Mahkemesi, talebi Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesinin çok açık olması sebebiyle reddetti. Önce ameliyat olup daha sonra mahkemeyi karara zorlama durumları yaşanıyordu. AYM’nin verdiği hükümle bu durum artık tekrarlanmayacak” dedi.

RUSYA CEZAYI KESTİ

Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin tavrı tartışılırken, Rusya’dan çarpıcı bir karar geldi. Orenburg Merkez Bölge Mahkemesi ülkede aşırılıkçı kabul edilen LGBT hareketine mensup gruba 2 yıl ila 7 yıl arasında hapis cezası verdi. Bu, Rusya’da LGBT faaliyetlerinin organize edilmesi ve bunlara katılımla ilgili ilk ceza davası oldu. Ülke 2013 yılında LGBT faaliyetlerini yasaklamıştı. Yasak uyarınca verilen kararda bir barın sahibi ve iki yöneticisi LGBT’yi desteklediği için aşırılıkçı örgüt üyesi olarak tanımlandı. Mahkeme, işletme sahibinin yasaklı faaliyetlerden elde edildiği düşünülen 1 milyon rubleden fazla gelire (yaklaşık 598 bin Türk lirası) el koydu.

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