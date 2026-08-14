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Dünya

Hastanede tuhaf olay! Yardım etmek isterken kendisi de sıkıştı

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Çin’de bir hastanede sandalye demirine başı sıkışan arkadaşına nasıl kurtulacağını uygulamalı göstermek isteyen genç, aynı yere başını sıkıştırarak trajikomik bir olaya imza attı. İki arkadaşı, hastane görevlileri kurtardı.

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Çin’in Chongqing kentindeki bir hastanenin bekleme salonunda, görenleri şaşırtan sıra dışı bir kaza meydana geldi. Yorgunluktan hastane koltuğunda uyuyakalan bir gencin başı, farkında olmadan oturduğu sandalyenin kolçak kısmındaki demir aralığına sıkıştı.

Hastanede tuhaf olay! Yardım etmek isterken kendisi de sıkıştı
Başlık ResmiHastanede tuhaf olay! Yardım etmek isterken kendisi de sıkıştı

‘UYGULAMALI’ GÖSTERMEK İSTEDİ

Uyandığında başını hareket ettiremeyen ve kendi çabalarıyla kurtulmayı başaramayan genç, yanındaki arkadaşından yardım istedi. Ancak arkadaşı, genç adama sakin kalıp oradan nasıl çıkabileceğini sözle anlatmak yerine ‘uygulamalı’ olarak göstermeyi tercih etti.
Yandaki sandalyede aynı hareketi tekrarlayan düşünceli arkadaş, birkaç saniye içinde başını aynı demir aralığına sıkıştırdı. Böylece yardım etmek isterken kendisi de aynı tuzağa düşmüş oldu.

Hastanede tuhaf olay! Yardım etmek isterken kendisi de sıkıştı
Başlık ResmiHastanede tuhaf olay! Yardım etmek isterken kendisi de sıkıştı

İMDATLARINA GÖREVLİLER YETİŞTİ

Bekleme salonunda yan yana sandalyelere sıkışıp kalan iki arkadaşın yardımına hastane güvenlik ve bakım görevlileri yetişti. Görevlilerin dikkatli bir çalışmayla sandalyeleri sökmesi sonucu her iki genç de sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen gençlerin o trajikomik anları ise hastanenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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