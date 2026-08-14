Ankara'daki trafik kazasında vefat eden genç öğretmen toprağa verildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 25 yaşındaki öğretmen Medine Efeoğlu Doğan toprağa verildi.

Ankara'da minibüs ile kamyonun çarpışması neticesinde yaşanan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybedenlerden genç öğretmen Medine Efeoğlu Doğan, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankaradaki trafik kazasında vefat eden genç öğretmen toprağa verildi

Kaza, dün öğle saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde yaşandı. Minibüs ile kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişi de yaralanmıştı. Kazada yaşamını yitirenlerden Medine Efeoğlu Doğan'ın kısa süre önce evlendiği ve öğretmenlik yaptığı belirtildi. Doğan'ın, Muş'ta öğretmenlik yaparken son atamada Ankara'yı tercih ettiği ve bu nedenle evraklarını tamamlamak amacıyla Ankara'da olduğu öğrenildi. Doğan için Polatlı Yeni Mahallesi Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının sonrasında Doğan'ın cenazesi gözyaşları arasında Polatlı Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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