ÖZEL | Lyon efsanesi, Fenerbahçe maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Skor tahmini dikkat çekti!

Olympique Lyon'da 2004 -2012 yılları arasında forma giyen Cris (Cristiano Marques Gomes), Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız ekibi ile 18 Ağustos Salı günü sahasında oynayacağı mücadele öncesi Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. Lyon’u İstanbul’da zorlu bir taraftar ve stadyum atmosferinin beklediğini belirten 49 yaşındaki Brezilyalı eski stoper, Ligue 1 temsilcisinin maçın öneminin farkında olduğunu ve her iki mücadeleye de azami konsantrasyonla yaklaşacağını vurguladı. Cris, zorlu mücadele öncesi skor tahmininde de bulundu.

Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turunda Sturm Graz'ı eleyen Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında Kadıköy’de ağırlayacağı Olympique Lyon’u gözüne kestirdi. Sarı-lacivertli ekip, 18 Ağustos Salı günü oynanacak mücadeleye şimdiden tam konsantre oldu. Lyon'da 8 sezon forma giyen ve toplam 310 maçta görev alarak kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran eski Cris, dev mücadeleye günler kala Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Her iki ekibin avantajlarına dikkat çeken Brezilyalı eski yıldız, tura yakın olan tarafla ilgili düşüncelerini aktardı.

Cristiano Marques Gomes (Fotoğraf: Instagram)

CRIS: FONSECA GÜÇLÜ TAKTİKSEL KİMLİK KAZANDIRDI

Ocak 2025’ten itibaren Fransız ekibinde görev yapan teknik direktör Paulo Fonseca'nın Şampiyonlar Ligi serüveni konusunda takıma etkisini değerlendiren Cris, “Bence Fonseca, Lyon'da çok iyi bir iş çıkardı. Göreve geldiğinde takım zor bir dönemden geçiyordu. Fonseca, takıma istikrar, net fikirler ve güçlü bir taktiksel kimlik kazandırmayı başardı. Geçen sezon Ligue 1'de dördüncü sırada yer alıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmak çok olumlu bir başarıydı. Fonseca'nın özellikle takdir ettiğim yönü, takımına net bir sistem kazandırırken aynı zamanda yetenekli hücum oyuncularının kendilerini ifade etmelerine de imkan tanımasıdır. Onun çalıştırdığı takımlar, oyunu topa hâkim olarak kontrol etmek istiyorlar ve fırsat bulduklarında hızlı oynayıp boş alanlara atak yapma yeteneğine de sahipler. Bana göre Lyon, onun yönetiminde önemli bir ilerleme kaydetti ve ortaya koyduğu çalışmalar nedeniyle büyük bir takdiri hak ediyor" diye konuştu.

“FOFANA VE TOLISSO EN TEHLİKELİ İSİMLER”

Önümüzdeki salı günü İstanbul’da oynanacak ilk maç öncesi Olympique Lyon'un güçlü yönlerine dikkat çeken Brezilyalı eski yıldız, “Lyon'un en büyük gücü, hücum oyununun kalitesi ve çeşitliliğidir. Hem bireysel olarak fark oluşturabilecek oyunculara sahipler hem de birçok oyuncunun ataklarına katkıda bulunmasına imkan tanıyan güçlü bir kolektif yapıları var. Malick Fofana, özellikle beğendiğim bir oyuncu. Harika bir hıza, patlayıcılığa ve rakibini bire birde geçme yeteneğine sahip. Hücum edecek alan bulduğunda çok tehlikeli olabilir. Ayrıca tecrübesi, liderlik vasfı ve orta sahadan oyuna etki edebilme yeteneği nedeniyle Corentin Tolisso'yu da belirtmek isterim. Ancak Lyon'un tehdidini sadece birkaç oyuncuya indirgemezdim. Takımın kolektif organizasyonu ve Paulo Fonseca'nın çalışmaları eşit derecede önemlidir" ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL LYON İÇİN ÖZEL BİR ZORLUK OLACAK”

2012-2013 sezonunun ilk yarısında Galatasaray forması giyen ve Türk futbolundaki atmosferi deneyimleyen Cris, Lyon’u İstanbul’da zorlu bir atmosferin beklediğini söyledi.

Fenerbahçe’nin sahasında avantaja sahip olduğuna dikkat çeken efsanevi isim, şöyle devam etti:

Herkes Fenerbahçe taraftarlarının tutkusunu ve stadyumlarında oluşturdukları inanılmaz atmosferi bilir. İstanbul'da oynamak Lyon için kesinlikle özel bir zorluk olacak. Ancak Lyon'daki rövanş maçında da harika bir atmosfer olacağına inanıyorum. Lyon'da büyük bir Türk topluluğu var ve bence Lyon bölgesinde yaşayan birçok Türk taraftar bu maç için stadyuma gelecek. Her iki tarafın taraftarlarının da bu iki maçı büyük bir tutkuyla yaşaması, çok özel bir atmosfer meydana getirebilir. İlk maçı İstanbul'da oynamak, atmosfer ve enerji açısından Fenerbahçe için kesinlikle bir avantaj. Ancak bu aynı zamanda Lyon'un rövanş maçını kendi sahasında, kendi taraftarları önünde oynama fırsatı bulacağı anlamına da geliyor. Bana göre tur, 180 dakika sonunda belli olacak. Duygularını, baskıyı ve kritik anları en iyi yöneten takım, turu geçme şansına en çok sahip olan taraf olacaktır. Bu eşleşmeyi bu denli ilginç kılan da işte bu: iki köklü kulüp, son derece tutkulu iki taraftar kitlesi ve gerçek bir futbol kültürü.

“LYON’UN MAÇA SON DERECE ODAKLANMASI LAZIM”

Fenerbahçe’nin bu sezon oluşturduğu kadro kalitesinden övgüyle bahseden Brezilyalı eski stoper, bu durumun sarı-lacivertlilerin Avrupa’ya odaklandığını gösterdiğini söyledi. Cris, “Fenerbahçe'nin oldukça iddialı bir kadro kurduğu açıkça görülüyor. Mason Greenwood, Vedat Muriqi ve şimdi de Romelu Lukaku'nun gelişi, kulübün Avrupa'da en üst düzeyde rekabet etme konusundaki hırsını ve arzusunu gösteriyor. Greenwood, çok kaliteli bir oyuncu. Farklı hücum pozisyonlarında oynayabiliyor, gol atma becerisine sahip ve bireysel olarak özel işler üretebiliyor. Lukaku'nun çok tecrübeli bir forvet olduğu açıkça ortada. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde oynamış olan bu oyuncu, fiziksel gücü, bitiricilik yeteneği ve önemli maçlardaki tecrübesiyle oyuna farklı bir boyut katıyor. Fenerbahçe'nin ayrıca çok yetenekli ve deneyimli başka oyuncuları da var, bu yüzden Lyon'un maça son derece odaklanması gerekecek. Bu kadroya büyük saygı duyuyorum. Fenerbahçe büyük yatırımlar yaptı ve açıkça bu seviyede rekabet edebilecek bir takım kurdu” sözlerini sarf etti.

Brezilyalı eski futbolcu, 2012 yılında Galatasaray forması da giymişti.

“FENERBAHÇE’Yİ HAFİFE ALACAKLARINI SANMIYORUM”

Lyon’un eski yıldızı, 2007-2008 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi’nde başarı elde edemeyen sarı-lacivertli ekip için bu durumun farklı bir motivasyon kaynağı oluşturduğunu söyledi.

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Fransız ekibinin bu yüzden karşılaşmada daha da dikkatli olacağını vurgulayan deneyimli futbol adamı, “Bence kulübün tarihi, bir baskı unsuru olmaktan ziyade bir motivasyon kaynağı olabilir. Fenerbahçe, köklü bir Avrupa geleneğine ve taraftarlarının büyük beklentilerine sahiptir. Kulüpteki herkes Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bu motivasyon takımı daha da çok güçlü yapabilir. Ancak bu seviyede duygularınızı da kontrol etmeniz gerekiyor. Baskıyı ve önemli anları daha iyi yöneten takım avantajlı olacaktır. Lyon cephesinden bakıldığında, Fenerbahçe'yi bir an bile hafife alacaklarını sanmıyorum. Lyon bu eşleşmenin ne kadar önemli olduğunu biliyor ve her iki maça da azami konsantrasyonla yaklaşacak” değerlendirmesinde bulundu.

“LUKAKU, FARKLI TÜRDE BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR”

Fenerbahçe’nin hücum hattındaki yeni takviyelerinden Mason Greenwood ve Romelu Lukaku isimlerine ayrı bir parantez açan Cris, şunları söyledi:

Onlar birbirinden çok farklı iki oyuncu tipi ve bu da onların birlikte oynamasını ilginç kılıyor. Greenwood; takıma hız, üreticilik, hareketlilik ve boş alanlara hücum etme becerisi kazandırabilir. Bir takımın özel bir şey üretmesi gerektiğinde, bireysel olarak da farklılık oluşturabilir. Lukaku ise farklı türde bir tehdit oluşturuyor. Sırtı kaleye dönük oynayabilir, ortalara hamle yapabilir, stoperleri meşgul edebilir ve fiziksel gücünü kullanabilir. En üst düzeydeki deneyimi, kritik anlarda da çok önemli olabilir. Fenerbahçe bu nitelikleri diğer hücum oyuncularıyla birleştirmeyi başarırsa, çok tehlikeli bir hücum hattına sahip olabilir. Ancak futbolda her zaman denge önemlidir. Harika hücum oyuncularına sahip olmak başka bir şeydir; ancak bir takımı gerçekten güçlü kılan, onların etrafında doğru bir kolektif yapı oluşturmaktır.

“ÇOK DENGELİ BİR MAÇ OLACAK ANCAK LYON TURU GEÇEBİLECEK KALİTEDE”

Avrupa’nın 1 numaralı kupasındaki maçlar için skor tahmini yapmanın her zaman zor olduğunu belirten Brezilyalı eski yıldız, "Şampiyonlar Ligi maçlarının, özellikle de bu kadar kaliteli iki takım arasında oynanacak maçların tahminini yapmak her zaman zordur. İstanbul'da çok çekişmeli bir maç bekliyorum. Bir skor vermem gerekirse, 1-1 derdim. İki maçlık süreçte Lyon'un; Avrupa tecrübesi, taktiksel organizasyonu ve Paulo Fonseca yönetiminde ortaya koyduğu çalışmalar sayesinde hafif bir avantaja sahip olduğuna inanıyorum. Ancak eşleşmenin sonucunun iki maçtan önce belli olduğunu asla söyleyemem. Fenerbahçe'nin çok güçlü bir kadrosu, taraftarlarının desteği ve büyük bir hırsı var. Lyon'un da kendine has nitelikleri, deneyimi ve belirgin bir taktiksel kimliği var. Bana göre çok dengeli bir maç olacak, ancak Lyon'un turu geçebilecek kaliteye sahip olduğuna inanıyorum. Her şeyden önce tutkulu taraftarlara ve harika bir futbol kültürüne sahip iki tarihi kulüp arasında iki muhteşem maç bekliyorum" değerlendirmesini yaptı.

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