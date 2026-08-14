Tek suçu trafikte yavaş gitmek! Burnu kırıldı, başına 8 dikiş atıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan Abdullah Karakaş, arkasından gelen otomobildeki kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından durduruldu. Trafikte çocukların yola çıkabileceği gerekçesiyle yavaş ilerlediğini söyleyen Karakaş, önünü kesen 3 kişinin araçtan inerek kendisini darbettiğini iddia etti. Saldırı sırasında burnu kırılan ve başına 8 dikiş atılan Karakaş, tedavisinin ardından kendisini darbeden kişilerden şikayetçi oldu.

Yaşadıklarını anlatan Karakaş, çocukların yola çıkabileceği endişesiyle aracını saatte 50-60 kilometre hızla kullandığını söyledi. Karakaş şöyle konuştu:

"Park kenarındaki yolda çocuklar var diye 50-60 kilometre hızla ilerliyordum. Çocuklar zaman zaman yola koşuyor, ben de ona göre yavaş gidiyordum. Arkamdan dikiz aynasına baktım, arkadan gelen de yoktu. Bir anda ara sokaktan bir otomobil çıktı ve arkama yanaştı. Selektör yaptığı sırada kendimi sağa vermeye çalıştım. Bir anda sağıma geldi ve önümü kestiler. Ani fren yaptım. Daha sonra yanıma gelip hakaretler savurdular. Tam kapıyı kilitleyecekken 3 kişi araçtan inip beni darbetti. Ellerinden kaçıp bir markete sığındım ve o şekilde kurtuldum"