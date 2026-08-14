AK Parti yeni yaşını büyük bir buluşmayla kutlayacak. Başkent Millet Bahçesindeki programda Erdoğan’ın tarihî bir konuşma yapması bekleniyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in “Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan 14 Ağustos’ta tarihi bir konuşma yapacak” açıklamasıyla duyurduğu 25. kuruluş yıl dönümü programı, bugün Ankara Başkent Millet Bahçesinde gerçekleştirilecek.

Saat 17.30’da başlayacak programa, 25 yıl içinde AK Parti’de görev yapmış ve yapmakta olan 100 binin üzerinde kişinin yanı sıra Ankaralılar da davet edildi.

GENÇLER EŞLİK EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte sahneye çıkması bekleniyor. Çifte, 14 Ağustos 2001’de doğan 25 genç eşlik edecek. “Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır” sloganıyla düzenlenecek programda senfoni orkestrası ve mehteran takımı AK Parti’nin hafızalara kazınan 25 eserini seslendirecek.

AK Parti 25 yaşında... Siyasette çeyrek asır geride kaldı! Tarihî konuşma bugün yapılacak

Programda AK Parti Vizyon Belgesi de açıklanacak. 81 il ve 207 üniversiteden gelen gençler de etkinlikte yer alacak.

Erdoğan’ın geçmiş yıllarda seslendirdiği şiirler taş plak olarak basılarak katılımcılara dağıtılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi hayatı boyunca hafızalarda yer eden sözleri, fotoğrafları ve görüntüleri de programda gösterilecek.

AK Parti 25 yaşında... Siyasette çeyrek asır geride kaldı! Tarihî konuşma bugün yapılacak

25. YILA ÖZEL GAZETE

25. yıla özel 25 sayfalık bir gazete hazırlandı. Gazetede, partinin çeyrek asırlık iktidarı boyunca öne çıkan manşetler, tarihî projeler ve dönüm noktaları yer alacak. Her yıl bir sayfada anlatılacak.

AK Parti 25 yaşında... Siyasette çeyrek asır geride kaldı! Tarihî konuşma bugün yapılacak

Programa özel bir almanak hazırlandı. 1 Ocak 2003 tarihinden günümüze kadar, AK Parti’nin yaptığı icraatlar gün gün almanakta yer aldı. Bunun yanı sıra katılımcılara hatıra amaçlı dağıtılmak üzere özel bir madalyon tasarlandı. Madalyonun üzerinde mega projelere yer verildi.

AK Parti 25 yaşında... Siyasette çeyrek asır geride kaldı! Tarihî konuşma bugün yapılacak

Etkinlik alanının girişinde de katılımcıları özel bir kurgu bekliyor. Katılımcılar, AK Parti’nin simgesi hâline gelen ampul üzerinden hazırlanan ışık gösterisi ve özel koridordan geçecek. Gecenin en dikkat çekici bölümlerinden biri de drone ve ışık gösterisi olacak.

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