Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

AK Parti 25 yaşında... Siyasette çeyrek asır geride kaldı! Tarihî konuşma bugün yapılacak

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
AK Parti 25 yaşında... Siyasette çeyrek asır geride kaldı! Tarihî konuşma bugün yapılacak

AK Parti yeni yaşını büyük bir buluşmayla kutlayacak. Başkent Millet Bahçesindeki programda Erdoğan’ın tarihî bir konuşma yapması bekleniyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Emrah Özcan
EMRAH ÖZCAN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in “Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan 14 Ağustos’ta tarihi bir konuşma yapacak” açıklamasıyla duyurduğu 25. kuruluş yıl dönümü programı, bugün Ankara Başkent Millet Bahçesinde gerçekleştirilecek.

Saat 17.30’da başlayacak programa, 25 yıl içinde AK Parti’de görev yapmış ve yapmakta olan 100 binin üzerinde kişinin yanı sıra Ankaralılar da davet edildi.

GENÇLER EŞLİK EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte sahneye çıkması bekleniyor. Çifte, 14 Ağustos 2001’de doğan 25 genç eşlik edecek. “Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır” sloganıyla düzenlenecek programda senfoni orkestrası ve mehteran takımı AK Parti’nin hafızalara kazınan 25 eserini seslendirecek.

AK Parti 25 yaşında... Siyasette çeyrek asır geride kaldı! Tarihî konuşma bugün yapılacak
Başlık ResmiAK Parti 25 yaşında... Siyasette çeyrek asır geride kaldı! Tarihî konuşma bugün yapılacak
ÖNERİLEN HABERLER
AK Parti
GÜNDEM

AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti: İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban istifa etti

Programda AK Parti Vizyon Belgesi de açıklanacak. 81 il ve 207 üniversiteden gelen gençler de etkinlikte yer alacak.

Erdoğan’ın geçmiş yıllarda seslendirdiği şiirler taş plak olarak basılarak katılımcılara dağıtılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi hayatı boyunca hafızalarda yer eden sözleri, fotoğrafları ve görüntüleri de programda gösterilecek.

AK Parti 25 yaşında... Siyasette çeyrek asır geride kaldı! Tarihî konuşma bugün yapılacak
Başlık ResmiAK Parti 25 yaşında... Siyasette çeyrek asır geride kaldı! Tarihî konuşma bugün yapılacak
ÖNERİLEN HABERLER
Binali Yıldırım
GÜNDEM

Binali Yıldırım'dan 25. yıl mesajı: AK Parti ideolojik bir parti değil

25. YILA ÖZEL GAZETE

25. yıla özel 25 sayfalık bir gazete hazırlandı. Gazetede, partinin çeyrek asırlık iktidarı boyunca öne çıkan manşetler, tarihî projeler ve dönüm noktaları yer alacak. Her yıl bir sayfada anlatılacak.

AK Parti 25 yaşında... Siyasette çeyrek asır geride kaldı! Tarihî konuşma bugün yapılacak
Başlık ResmiAK Parti 25 yaşında... Siyasette çeyrek asır geride kaldı! Tarihî konuşma bugün yapılacak

Programa özel bir almanak hazırlandı. 1 Ocak 2003 tarihinden günümüze kadar, AK Parti’nin yaptığı icraatlar gün gün almanakta yer aldı. Bunun yanı sıra katılımcılara hatıra amaçlı dağıtılmak üzere özel bir madalyon tasarlandı. Madalyonun üzerinde mega projelere yer verildi.

AK Parti 25 yaşında... Siyasette çeyrek asır geride kaldı! Tarihî konuşma bugün yapılacak
Başlık ResmiAK Parti 25 yaşında... Siyasette çeyrek asır geride kaldı! Tarihî konuşma bugün yapılacak

Etkinlik alanının girişinde de katılımcıları özel bir kurgu bekliyor. Katılımcılar, AK Parti’nin simgesi hâline gelen ampul üzerinden hazırlanan ışık gösterisi ve özel koridordan geçecek. Gecenin en dikkat çekici bölümlerinden biri de drone ve ışık gösterisi olacak.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Tüketicinin önceliği değişti! Mobilya, otomobilin önüne geçti
Mobilya, otomobilin önüne geçti
Kaydet
M270'lerde kritik adım: Hurdaya ayırmaktansa Ukrayna’ya satıyoruz
Hurdaya ayırmaktansa Ukrayna’ya satıyoruz
Kaydet
Diyarbakır Anneleri: Yeni yasayla umutlarımız daha da arttı
Diyarbakır Anneleri: Yeni yasayla umutlarımız daha da arttı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.