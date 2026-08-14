Diyarbakır Anneleri: Yeni yasayla umutlarımız daha da arttı

Diyarbakır’da 2019’dan bu yana evlat nöbeti tutan aileler, Çerçeve Yasa’nın TBMM’den geçmesinin ardından dağdaki çocuklarına teslim olmaları ve ailelerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Diyarbakır’da 2019 yılından itibaren eski HDP binası önünde çadır kuran aileler, TBMM’den geçen ve PKK’nın silah bırakma sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak Çerçeve Yasa sonrası dağdaki çocuklarına “Teslim olun, ailelerinize dönün” çağrısında bulundu.

Anne Bedriye Uslu, “Mahmut için her gün buranın yolunu tutuyorum. Hiçbir zaman umudumu Allah’tan kesmedim. Hep umutluydum. Biliyordum, devletimiz güçlüdür. Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’dan, Devlet Bahçeli’den Allah razı olsun.

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Terörsüz Türkiye sürecini başlattılar. Bizim için çok iyi oldu. Çok sevinçliyiz. Acaba çocuklarımızı görebilecek miyiz? Umudumuzu hiçbir zaman kesmemiştik. On altı yıldır ben oğlumu göremiyorum, kayıptır, haber alamıyorum. Mahmut oğlum, sen beni görüyorsan, duyuyorsan gel. İlk sen adım at, herkesten önce gel. Yeter artık, bu dava boştur. Müslüman Müslüman’a nasıl silah doğrultur?” dedi.

Oğlu Bayram için evlat nöbeti tutan anne Ayten Elhaman, yedi yıldır HDP il binası önünde olduğunu söyledi.

Elhaman, “İnşallah, Allah’ın izniyle çocuklarımıza kavuşacağız. Sevinçliyiz, her sabah bir umutla buraya geliyoruz anne ve babalar olarak. Ben oğluma buradan çağrı yapmak istiyorum. Bayram, oğlum, beni görüyorsan, duyuyorsan kaçıp gel.

Bütün gençlere sesleniyorum: Dağda ne işiniz var? Kaçıp gelin. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı’mızdan, Bahçeli’den. Bu Terörsüz Türkiye’yi başlatmışlar. İnşallah, Allah’ın izniyle devletimizin gücüyle çocuklarımızı alacağız. Almadan gitmeyeceğiz. Umutluyuz, buradayız” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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