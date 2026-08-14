Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Diyarbakır Anneleri: Yeni yasayla umutlarımız daha da arttı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Diyarbakır Anneleri: Yeni yasayla umutlarımız daha da arttı
Fotoğraf Başlığı Diyarbakır Anneleri: Yeni yasayla umutlarımız daha da arttı

Diyarbakır’da 2019’dan bu yana evlat nöbeti tutan aileler, Çerçeve Yasa’nın TBMM’den geçmesinin ardından dağdaki çocuklarına teslim olmaları ve ailelerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Diyarbakır’da 2019 yılından itibaren eski HDP binası önünde çadır kuran aileler, TBMM’den geçen ve PKK’nın silah bırakma sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak Çerçeve Yasa sonrası dağdaki çocuklarına “Teslim olun, ailelerinize dönün” çağrısında bulundu.

Anne Bedriye Uslu, “Mahmut için her gün buranın yolunu tutuyorum. Hiçbir zaman umudumu Allah’tan kesmedim. Hep umutluydum. Biliyordum, devletimiz güçlüdür. Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’dan, Devlet Bahçeli’den Allah razı olsun.

ÖNERİLEN HABERLER
Terörsüz Türkiye sürecinde sıra ikinci aşamada: Kayyım yerine meclis modeli
GÜNDEM

Terörsüz Türkiye sürecinde sıra ikinci aşamada: Kayyım yerine meclis modeli

Terörsüz Türkiye sürecini başlattılar. Bizim için çok iyi oldu. Çok sevinçliyiz. Acaba çocuklarımızı görebilecek miyiz? Umudumuzu hiçbir zaman kesmemiştik. On altı yıldır ben oğlumu göremiyorum, kayıptır, haber alamıyorum. Mahmut oğlum, sen beni görüyorsan, duyuyorsan gel. İlk sen adım at, herkesten önce gel. Yeter artık, bu dava boştur. Müslüman Müslüman’a nasıl silah doğrultur?” dedi.

Oğlu Bayram için evlat nöbeti tutan anne Ayten Elhaman, yedi yıldır HDP il binası önünde olduğunu söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER
Terörsüz Türkiye
GÜNDEM

Terörsüz Türkiye'de tam denetim olacak! AK Parti'den 'teyit mekanizması' açıklaması

Elhaman, “İnşallah, Allah’ın izniyle çocuklarımıza kavuşacağız. Sevinçliyiz, her sabah bir umutla buraya geliyoruz anne ve babalar olarak. Ben oğluma buradan çağrı yapmak istiyorum. Bayram, oğlum, beni görüyorsan, duyuyorsan kaçıp gel.

Bütün gençlere sesleniyorum: Dağda ne işiniz var? Kaçıp gelin. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı’mızdan, Bahçeli’den. Bu Terörsüz Türkiye’yi başlatmışlar. İnşallah, Allah’ın izniyle devletimizin gücüyle çocuklarımızı alacağız. Almadan gitmeyeceğiz. Umutluyuz, buradayız” ifadelerini kullandı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Çerçeve Yasa sonrası yapılan ilk güvenlik zirvesinin perde arkası: Yeni süreçte valilere azami hassasiyet talimatı
Yeni süreçte valilere azami hassasiyet talimatı
Kaydet
Konut satışlarında düşüş hızlandı
Konut satışlarında düşüş hızlandı
Kaydet
Terörsüz Türkiye'de güvenlik haritası yeniden çiziliyor: Üslerde geri cekilme yok!
Terörsüz Türkiye'de güvenlik haritası yeniden çiziliyor
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.