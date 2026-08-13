Kia’nın tamamen elektrikli yeni B-SUV modeli EV2, Türkiye’de satışa çıktı. Üç farklı versiyonla pazara giren EV2’nin kampanyalı başlangıç fiyatı 1 milyon 599 bin TL olarak açıklandı. İki farklı batarya seçeneğine sahip model, uzun menzilli versiyonunda şehir içinde 641 kilometreye kadar menzil vadediyor.

Kia’nın B-SUV segmentindeki tamamen elektrikli yeni modeli EV2, Türkiye’de satışa çıktı.

Yeni EV2, 4.060 mm uzunluğa, 1.800 mm genişliğe, 1.575 mm yüksekliğe ve 2.565 mm'lik aks mesafesine sahip. Dikey gündüz farları, "Star Map" aydınlatma imzası, belirgin hatları ve güçlü çamurlukları modele dinamik bir dış görünüm kazandırıyor. Cool donanım seviyesinde 16 inç, Elegance paketinde ise 18 inç jantlarla gelen araç, opak ve metalik renk seçeneklerine sahip.

Model Türkiye pazarına Cool, Elegance ve Elegance Long Range olarak üç versiyonla geliyor.

Kia EV2

İKİ FARKLI BATARYA SEÇENEĞİ

Kia EV2, iki farklı batarya seçeneğiyle sunuluyor. Standart pakette 42,2 kWh batarya ile 433 km’ye, 61,0 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon ise 641 km’ye varan şehir içi sürüş menzili vadediyor.

Standart versiyon yüzde 10’dan yüzde 80 şark doluluğuna 29 dakikada, büyük bataryalı paket ise 30 dakikada ulaşıyor.

Fiyatı belli oldu! Kia’nın en yeni elektriklisi EV2 Türkiye yollarında

KİA CONNECT EV2 İLE GELİYOR

Modelde, Kia’nın en yeni üç ekranlı bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. 12,3 inç dijital gösterge paneli, 5,3 inç klima kontrol ekranı ve 12,3 inç merkezi multimedya ekranı bulunuyor.

Kia'nın bağlantılı araç teknolojisi Kia Connect de EV2 ile birlikte Türkiye'de kullanıma sunuluyor. Kia uygulaması üzerinden çalışan sistem; kapıları uzaktan kilitleyip açma, sürüş öncesi kabin ısısını ayarlama, aydınlatma ve korna fonksiyonlarını yönetme ile şarj işlemlerini uzaktan kontrol etme imkânı tanıyor. Ayrıca araç konumu anlık olarak takip edilebiliyor; önemli noktalar, şarj istasyonları ve yolculuk rotaları doğrudan araç navigasyonuna gönderilebiliyor.

EV2’de 15 litrelik ön bagaj ve 362 litre arka bagaj alanı bulunuyor. Arka koltuklar öne kaydırıldığında ise bu bagaj 403 litreye kadar çıkıyor.

KİA EV2 FİYAT LİSTESİ (LİSTE FİYATI-KAMPANYALI FİYAT)

Model Motor Gücü Vites Tipi Donanım Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat EV2 107,8 kW Otomatik Cool 1.719.000 TL 1.599.000 TL EV2 107,8 kW Otomatik Elegance 1.919.000 TL 1.799.000 TL EV2 99,5 kW Otomatik Elegance Long Range 2.129.000 TL 1.979.000 TL

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