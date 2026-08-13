Dünyaca ünlü banka Commerzbank dolar/TL tahminlerini güncelledi. Doların son durumu 47 TL bandında yatay seyrederken bankanın tahmini 50 lirayı aştı. İşte detaylar...

ABD-İran savaşı devam ederken jeopolitik gerilimlerden ötürü para rezervleri de etkilenmeye devam etmekte. Dünyanın en önemli rezervlerinden biri olan dolarda ise oynaklık sürerken gerilimlerden etkilenen kur yurtiçine de yansımaya devam ediyor. En son ABD enflasyon verisinden etkilenmeyen doların seyri yatay bir şekilde kaydedilmişti. Yurtiçinde de 47 TL ile yatay seyreden doların durumu için ünlü bankadan değerlendirme geldi.

Almanya'nın önde gelen bankalarından biri olarak geçen, özellikle kurumsal müşterilere ve orta ölçekli işletmelere sunduğu finansal hizmetlerle öne çıkan ve Almanya'da geniş bir müşteri ağına sahip olan, uluslararası alanda da faaliyet gösteren Commerzbank Dolar/TL'ye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Türk lirasında yıl sonuna kadar belirgin değer kaybının sürebileceğini öngördü.

Dolar yıl sonunda 50 lirayı aşacak! Dünyaca ünlü bankadan dikkat çeken dolar/TL tahmini

Orta Doğu'da ki yaşanan sıkıntılardan ötürü önemli ölçüde Türkiye'nin enerji ithalatına bağımlılığına Commerzbank dikkat çekti. Bankanın analisti Tatha Ghose Orta Doğu'yla güçlü ticari ve finansal bağlarının ödemeler dengesi üzerindeki mevcut kırılganlıkları artırdığını belirtti.

BANKANIN BEKLEDİĞİ RAKAM

Ghose'a göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yakın dönemde yeniden faiz indirimlerine başlamak zorunda kalacağını ifade ederken, enerji fiyatlarındaki şok ve kuraklığa bağlı olarak gıda fiyatlarında beklenen artış nedeniyle enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini açıkladı.

Dolar yıl sonunda 50 lirayı aşacak! Dünyaca ünlü bankadan dikkat çeken dolar/TL tahmini

Bankanın beklediği dolar/TL aralığı ise Ghose'a göre aralık ayında 53 TL seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Savaşın etkisi günden güne piyasalara yansırken dövizde de oynaklık gerçekleşiyor. Her geçen gün doların ve euronun kaç TL olacağı ise vatandaş tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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