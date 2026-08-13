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CHP'li Ahmet Baran Yazgan'a dayak! Taciz iddiasıyla dövülen Yazgan'ın görüntüleri çıktı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle darp edildi. Darp anları kameralar tarafından kaydedilirken iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Yazgan'ın Genel Merkez'e çağrıldığını söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, dün gece Edirne’de bir kadına tacizde bulunduğu öne sürülerek tekme tokat dövüldü. Evde olan kişilerin cep telefonları ile kaydettiği olayın sonrasında tarafların karşılıklı şikayetçi olduğu belirtildi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan
Başlık ResmiCHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan

Öne sürülene göre, CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan, Edirne’deki bir evde bir araya geldiği kişilerle tartışmaya başladı. Yazgan’ın evdeki kadınlara tacizde bulunduğu öne sürülerek başladığı iddia edilen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Evde olan bir kadın ve bir erkek, Yazgan’a küfürler edip vurmaya başladı. İçkili alem sonrası adeta meydan dayağına maruz kalan CHP’li vekil, elleriyle kendini korumak için uğraştı. Olanlar, evde bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, olayın sonrasında tarafların karşılıklı şikayetçi olduğu belirtildi. CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan’ın, darp edildiği suçlamasıyla şikâyetçi olduğu, karşı tarafın ise Yazgan hakkında taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

CHP'li vekile şok dayak! Taciz iddiasıyla dövülen Yazgan'ın görüntüleri çıktı
Başlık ResmiCHP'li vekile şok dayak! Taciz iddiasıyla dövülen Yazgan'ın görüntüleri çıktı

Olayla alakalı soruşturma açılırken, tarafların ifadelerinin alındığı ve olayın bütün yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Olayla alakalı CHP kanadından ilk açıklama geldi. X hesabından paylaşım yapan CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı şunları söyledi:

"Bugün bazı sosyal medya platformlarında görüntüleri yayımlanan Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi’ne çağrılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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