2026 DGS sonuçlarının 13 Ağustos Perşembe günü açıklanmasıyla birlikte adayların gündemi tercih sürecine çevrildi. Ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, DGS tercih kılavuzu, üniversite kontenjanları, taban puanları ve tercih takvimine ilişkin ÖSYM'den gelecek duyuruları yakından takip ediyor.

2026 DGS sonuçlarının 13 Ağustos Perşembe günü açıklanmasıyla gözler ÖSYM tarafından duyurulacak tercih takvimine çevrildi. Tercih döneminde üniversitelerin kontenjanları, geçiş yapılabilecek lisans programları ve DGS tercih kılavuzu puanları adayların tercih listelerini oluşturmasında önem taşıyacak. Bu nedenle “DGS tercihleri ne zaman 2026?”, “2026 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?” ve “ÖSYM giriş DGS tercih ekranı ne zaman açılacak?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2026 DGS tercih kılavuzu 13 Ağustos itibarıyla henüz yayımlanmadı. ÖSYM'nin 2026 DGS sayfasında tercih işlemlerine ilişkin kılavuz veya tercih başlangıç duyurusu bulunmuyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların tercih edebileceği lisans programları, kontenjanlar ve özel koşulların yer alacağı kılavuzun ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.

2026 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlıyor?

Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte adayların mezun oldukları ön lisans programına göre tercih edebilecekleri lisans bölümleri de ayrıntılı olarak görülebilecek. Tercih listesi hazırlanırken yalnızca geçmiş yıllarda oluşan taban puanların değil, 2026 kontenjanlarının ve programlara ait özel koşulların da dikkate alınması gerekiyor. Bu süreçte 2025 DGS tercih kılavuzu ve geçen yıl oluşan yerleştirme puanları adaylara fikir verebilir ancak 2026 tercihleri için ÖSYM'nin yayımlayacağı güncel kılavuzun esas alınması gerekiyor.

2026 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlıyor?

2026 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 DGS tercihlerinin başlayacağı tarih henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Sonuçların 13 Ağustos'ta açıklanmasının ardından gözler tercih duyurusuna çevrildi.

Tercih süreci başladığında işlemlerin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesi bekleniyor. Adayların tercihlerini oluştururken mezun oldukları ön lisans alanından geçiş yapılabilen lisans programlarını, üniversitelerin kontenjanlarını ve kılavuzdaki koşulları incelemeleri önem taşıyor. Tercih tarihleri ve kılavuz yayımlandığında resmi ayrıntılara ÖSYM'nin DGS sayfası üzerinden ulaşılabilecek.

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