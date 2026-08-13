Önlisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları belli oldu. 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından adayların puanlarını öğrenebileceği sonuç ekranı erişime açıldı. İşte, 2026 Dikey Geçiş Sınavı sonuç sorgulama ekranı...

DGS sonuçları açıklandı! Sonuçlarını kontrol etmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sorgulama yapabilecek. 2026-DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi üniversite tercih dönemine çevrildi. Adaylar, tercih tarihleri ve lisans programlarının kontenjanlarına ilişkin ÖSYM duyurularını takip edecek.

DGS sonuçları açıklandı! 2026 Dikey Geçiş Sınavı sonuç sorgulama ekranı

2026 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2026 DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı. 19 Temmuz'da yapılan sınavın ardından adayların puanlarını öğrenme süreci başladı.

DGS sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların ÖSYM'nin sonuç sistemine giriş yapması gerekiyor. Sonuç ekranında adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaptıktan sonra sınav sonuçlarına erişebilecekler.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

DGS sonuçları açıklandı! 2026 Dikey Geçiş Sınavı sonuç sorgulama ekranı

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların en fazla merak ettiği konulardan biri de tercih takvimi oldu. 2026-DGS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.15'te açılmıştı. Adaylara tercihlerini tamamlamaları için 4 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar süre verilmişti.

2026-DGS adayları da tercih döneminin Ağustos ayının sonlarına doğru başlamasını bekliyor. Bu yılın kesin tercih tarihleri ÖSYM tarafından duyurulduğunda netlik kazanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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