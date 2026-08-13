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Spor

Yüksel Yıldırım'ın Musaba isyanı: Bana yalan söyledi, Fenerbahçe'ye gitti!

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Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, eski oyuncuları Anthony Musaba hakkında ortaya atılan "kırmızı-beyazlı takıma dönecek" iddiasına cevap verdi. Hollandalı futbolcu, Ocak 2026'da sözleşmesinde yer alan "5 milyon euroluk serbest kalma bedeli" karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye giden Anthony Musaba'nın, kırmızı-beyazlı takıma dönme ihtimali olmadığını söyledi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım
Başlık ResmiSamsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım

"MUSABA DEFTERİNİ KAPATTIK"

HT Spor'a konuşan Samsunspor Başkanı, "Musaba'yı 750 bin euroya aldık, 5 milyona Fenerbahçe'ye gitti. Şimdi 10 milyon istiyorlar. Oynatamadığı bir oyuncuya Fenerbahçe forması giydirince bu parayı istiyor. Öyle bir oyuncuyu geri almak için sattığından daha fazla para vereceksin. Ben onu sattığımız paraya 3 oyuncu aldım; Yalçın, Asamo ve Elayis. Kendimizi kârda görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Anthony Musaba, Samsunspor formasıyla
Başlık ResmiAnthony Musaba, Samsunspor formasıyla

"ONU SATTIĞIMIZ PARAYA 3 OYUNCU ALDIM"

Yüksel Yıldırım, "Şimdi bu oyuncuyu geri getireceksin; yaptığı hareketler, gidiş şekli, terbiyesizlikleri... Bana yalan söyleyerek gitti. 'Fenerbahçe ile konuşmuyorum' dedi ama kasım ayında anlaşmıştı. Onun için Musaba defterini kapattık. TFF Süper Kupa maçında asist yaptı, bir dans edişi vardı... Ben tribünde üzüldüm, bütün Samsunspor taraftarları da yıkıldı" dedi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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