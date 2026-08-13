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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'in yeni takımlarını kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'in yeni takımlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e çıkan Erzurumspor, Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler'in yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trendyol Süper Lig'e çıkan takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.

Osman Aşkın Bak - Recep Tayyip Erdoğan - İbrahim Hacıosmanoğlu
Başlık ResmiOsman Aşkın Bak - Recep Tayyip Erdoğan - İbrahim Hacıosmanoğlu

Kabulde, Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar ile Arca Çorum FK'nin başkanı Savaş Balçık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma takdim etti.

Çorum FK, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek.
Başlık ResmiÇorum FK, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek.

Süper Lig 2026-2027 sezonu 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı Galatasaray-Çorum FK karşılaşlmasıyla başlayacak.

Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma takdim etti.
Başlık ResmiAmed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma takdim etti.
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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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