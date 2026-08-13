Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'in yeni takımlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e çıkan Erzurumspor, Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler'in yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trendyol Süper Lig'e çıkan takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.
Kabulde, Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar ile Arca Çorum FK'nin başkanı Savaş Balçık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma takdim etti.
Süper Lig 2026-2027 sezonu 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı Galatasaray-Çorum FK karşılaşlmasıyla başlayacak.