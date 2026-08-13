Beşiktaş yenerse, berabere kalırsa ve yenilirse ne olur? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi tur ihtimalleri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove karşısında play-off bileti için sahaya çıkıyor. Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmadan avantajlı skorla dönen siyah-beyazlıların rövanş öncesinde tur hesapları gündeme gelirken yenerse, berabere kalırsa ve yenilirse oluşacak ihtimaller merak ediliyor.

Beşiktaş-Hradec Kralove rövanşı 13 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekip, Çekya'da elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajını taşıyor. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmesi için alması gereken sonuçlar ve muhtemel play-off rakibi karşılaşma öncesinde futbolseverler tarafından araştırılıyor.

BEŞİKTAŞ YENERSE, BERABERE KALIRSA VE YENİLİRSE NE OLUR?

Beşiktaş, Hradec Kralove karşısındaki rövanş maçını kazanması veya berabere tamamlaması halinde doğrudan UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek. İlk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, toplam skordaki üstünlüğünü koruması durumunda yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde play-off aşamasındaki rakibi ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e elenen Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris olacak.

Beşiktaş yenerse, berabere kalırsa ve yenilirse ne olur? Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligi tur ihtimalleri

Beşiktaş'ın rövanşta tek farklı mağlup olması durumunda toplam skor eşitlenecek ve karşılaşma uzatmalara gidecek. Örneğin Hradec Kralove'un 1-0, 2-1 veya 3-2 gibi tek farklı galibiyetlerinde 90 dakikanın ardından uzatma bölümü oynanacak. Çekya temsilcisinin iki veya daha farklı bir farkla kazanması halinde ise Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nden elenecek. Siyah-beyazlılar bu senaryoda Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos karşısında devam edecek.

Beşiktaş yenerse, berabere kalırsa ve yenilirse ne olur? Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligi tur ihtimalleri

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş'ın tur hesaplarında ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyet belirleyici olacak. Siyah-beyazlıların İstanbul'daki karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet ve beraberlik play-off turuna yükselmesi için yeterli. Beşiktaş ayrıca tek farklı mağlubiyette de doğrudan elenmeyecek. Bu durumda toplam skor eşitleneceği için mücadele uzatmalara taşınacak. Uzatma bölümünde eşitlik bozulmazsa turu geçen takım seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.

Beşiktaş yenerse, berabere kalırsa ve yenilirse ne olur? Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligi tur ihtimalleri

Siyah-beyazlılar Midtjylland karşısındaki iki maçını 1-0 ve 2-0 kazanırken Hradec Kralove deplasmanından da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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