Önce gol sonra şov! Beşiktaş'ın hocası Italiano da önceliğini açıkladı

Kralove önünde kaliteli bir takım izleteceklerini ve güzel bir galibiyet hedeflediklerini belirten İtalyan teknik adam "Biz gol yemek istemiyoruz gol atmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Hradec Kralove maçı öncesi önemli mesajlar verdi...

HER MAÇ AYRI HİKÂYE

“Şu ana kadarki en önemli maçımıza çıkıyoruz” diyen İtalyan teknik adam “Bu maçın ne kadar değerli olduğunu ve önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Şu anda küçük bir avantaja sahip olabiliriz belki ama Avrupa’da asla kolay maç yoktur. Her maç gerçekten bir savaş gibidir ve her maçın hikâyesi farklıdır. Umarım yarın taraftarlar çok güzel Beşiktaş görecek. Bundan çok ümitliyim. Kaliteli bir takım izleyeceğiz. Dikkatli bir takım izleyeceğiz. Ne yaptığını bilen bir takım göreceğiz. Umarım yarın her şey güzel gider, galibiyetle bu maçı kapatırız” şeklinde konuştu.

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HATALARIMIZI DÜZELTMELİYİZ

Savunmayı öven Vincenzo İtaliano “Savunmamız gerçekten gol yemek istemiyor. Rakibe asla yumuşak veya zayıf olduğu hissini vermiyor. Hep akıllı oynuyorlar. Şu ana kadar çok karakter ortaya koydular, çok dikkatli oldular ve böyle devam etmemiz gerekiyor. Gol yemeyi istemiyoruz, bunu yapmak istemiyoruz. Gol atmak istiyoruz. Böyle devam edersek daha da iyi sonuçlar gelecek. Çünkü şu ana kadarki sonuçlar gayet iyi. Aynı karakterle devam etmemiz gerekiyor. Özellikle bazı hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Kalemizde daha az pozisyon vermeliyiz ve daha da fazla pozisyon oluşturmalıyız” ifadesini kullandı.

TAKIMA FORMA REKABETİ MESAJI: HERKES HAZIR OLMALI

Vincenzo İtaliano, ilk 11’i erken açıklamaması konusunda "Herkesin dikkatli ve konsantre olmasını istiyorum. Oyuncular bakıyor, ‘Ben oynuyor muyum, oynamıyor muyum?’ Ona göre de hep hazır olmak ve her şeyi bilmek zorundalar. Şu ana kadar ben bundan hep sonuç aldım. Böyle de devam edeceğim” dedi.

RIDVAN YILMAZ'A GÖRE: TAKIMDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ

Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Rıdvan Yılmaz, Çekya takımı Hradec Kralove karşısında güzel bir oyunla sonuç almak istediklerini söyledi. Takımda tamamen değişen bir mantalite sistemi olduğunu belirten 25 yaşındaki savunmacı "Şu anda tüm oyuncular başka bir seviyede. Hocamızın etkisi büyük. Sezon başından beri sıkı çalışmaya bağlı olarak takım içerisindeki kaybetmeme hırsı olduğunu düşünüyorum" dedi.

VLAHOVİC COŞKUSU

Ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan Sırp golcü, “İnanılmaz mutluyum. Beklentilerin farkındayım.

Siyah ve beyaz hayatım boyunca beni takip etti” dedi

BEKLENEN GOLCÜ

Dusan Vlahovic’i taşıyan uçak dün akşam Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan Sırp golcü, transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Harika hissediyorum. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Başkanımıza, teknik diektörümüz Vincenzo İtaliano’ya ve buraya gelmemde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyum. Siyah ve beyaz hayat boyu beni takip etti” sözlerini kullandı.

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DESTEĞE DEVAM

Başkan Serdal Adalı da çok büyük bir golcüyü Beşiktaş’a kazandırdıkları için mutlu olduğunu belirterek, “Camiamıza ve taraftarımıza hayırlı olsun. Vlahovic, beklentilerin farkında. Eminim ki elinden gelen gayretin fazlasını gösterecek. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepsinin eline sağlık. Vlahovic çok başarılı olacaktır. Taraftarlarımızı bize güvenmeye ve destek vermeye devam etsin” dedi.

MERAK KONUSUYDU...

Trossard süre alacak

Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard’ın performansı merak konusu. İtaliano, takıma biraz geç katılan öğrencisinin her idmanda daha da geliştiğini ifade ederek "Maçta belki 20 dakika, belki yarım saat süre alacak. Maçın durumuna göre karar vereceğiz” diye konuştu.

İKİ GOLÜ VAR: GÖZLER ORKUN'DA

Geçen sezonun ikinci yarısında açılan ve bu sezona da 3 maçta 2 golle başlayan Orkun Kökçü, bugünkü Hradec Kralove mücadelesinde de ana kumanda olacak. Vincenzo İtaliano'nun saha içi lideri olan Orkun bugün de skora katkı sağlamaya çalışacak.

BERABERLİK YETİYOR

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 1-0’lık ilk maçın rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove’yi ağırlayacak Beşiktaş’ta tek eksik kırmızı kart cezalısı Ouattara. Bu sezon elemelerde kalesinde gol görmeyen siyah beyazlılara tur için beraberlik de yetecek. Temsilcimiz rakibini elerse play-off turunda Dinamo Zagreb’e elenen Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak. Elenmesi durumunda ise yoluna Konferans Ligi play-off turunda devam edecek ve rakibi Panathinaikos olacak

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