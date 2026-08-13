Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Eski cihazlarda yeniden tarama yapılmalı: Televizyonlar yeni uydulara taşınıyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Eski cihazlarda yeniden tarama yapılmalı: Televizyonlar yeni uydulara taşınıyor

Türksat 3A’daki yayınlar, 16 Ağustos gecesi diğer uydulara aktarılacak. Yeni cihazlarda kanallar otomatik güncellenecek, eski cihazlarda ise yeniden tarama gerekecek.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Türkiye’de uydu üzerinden televizyon ve radyo yayıncılığında kapsamlı bir aktarım gerçekleştirilecek. 2008’de hizmete alınan Türksat 3A’nın tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması sebebiyle uydu üzerindeki yayınları yüksek kapasiteli diğer Türksat uydularına taşıyacak.

Aktarım 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece yapılırken yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında kanal listeleri otomatik olarak yenilenecek.

Eski cihazlarda yeniden tarama yapılmalı: Televizyonlar yeni uydulara taşınıyor
Başlık ResmiEski cihazlarda yeniden tarama yapılmalı: Televizyonlar yeni uydulara taşınıyor

Eski cihazları kullananların ise yayınlara ulaşabilmesi için yeniden kanal taraması yapması gerekecek. Türksat’ın güncel frekans listesinde Türksat 3A üzerinden iletilen toplam 130 televizyon ve radyo yayın kaydı bulunuyor. Yayınlar 9 farklı frekans grubu üzerinden izleyiciye ulaştırılıyor. Listede çok sayıda yerel, yabancı televizyon ile radyo yayını yer alırken söz konusu yayınlar Türksat filosundaki 4A, 5B veya 6A gibi uydular üzerinden verilmeye devam edecek.

YENİ ANTEN KURMAYA GEREK YOK

Uydu değişikliği vatandaşların çanak antenlerinde yeni bir ayar yapmasını gerektirmeyecek. Yayınların aktarılacağı Türksat uyduları, Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunduğu için yeni anten kurulmasına veya mevcut çanak antenlerin yönünün değiştirilmesine ihtiyaç olmayacak. SD ve HD yayınlar da mevcut yayın formatlarıyla sürecek.

Eski cihazlarda yeniden tarama yapılmalı: Televizyonlar yeni uydulara taşınıyor
Başlık ResmiEski cihazlarda yeniden tarama yapılmalı: Televizyonlar yeni uydulara taşınıyor
ÖNERİLEN HABERLER
Gökyüzünde alev topuna döndü! Çin
DÜNYA

Gökyüzünde alev topuna döndü! Çin'de uydu taşıyan roket fırlatıldıktan saniyeler sonra patladı

Türksat tarafından geliştirilen Türksat Kanal Güncelleme Sistemi’ni (TKGS) destekleyen Smart TV ve uydu alıcılarında kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Frekans değişiklikleri ve kanal eklemeleri TKGS üzerinden cihazlara otomatik olarak aktarılırken kanal listeleri de yeni yayın bilgilerine göre güncellenecek.

TKGS desteği bulunmayan eski nesil dâhilî veya haricî uydu alıcılarında ise aktarımın ardından kanal taraması yapılacak. Vatandaşlar 12380 MHz dikey, 27500 sembol oranı veya 12423 MHz yatay, 30000 sembol oranı değerlerinden birini cihazlarına girerek “Şebeke Taraması” üzerinden güncel televizyon ve radyo kanallarını yeniden yükleyebilecek.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bakan Tekin: Kim katkı sunmak istiyorsa kapımız açık
"Kim katkı sunmak istiyorsa kapımız açık"
Kaydet
Martinelli önde! Galatasaray'ın sol kanat transferinde son durum
Martinelli önde! Sol kanat transferinde son durum
Kaydet
S. Arabistan’dan Türkiye’ye elektrik koridoru: Bölgesel ticareti geliştirecek
S. Arabistan’dan Türkiye’ye elektrik koridoru
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.