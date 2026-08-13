Türksat 3A’daki yayınlar, 16 Ağustos gecesi diğer uydulara aktarılacak. Yeni cihazlarda kanallar otomatik güncellenecek, eski cihazlarda ise yeniden tarama gerekecek.

Türkiye’de uydu üzerinden televizyon ve radyo yayıncılığında kapsamlı bir aktarım gerçekleştirilecek. 2008’de hizmete alınan Türksat 3A’nın tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması sebebiyle uydu üzerindeki yayınları yüksek kapasiteli diğer Türksat uydularına taşıyacak.

Aktarım 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece yapılırken yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında kanal listeleri otomatik olarak yenilenecek.

Eski cihazlarda yeniden tarama yapılmalı: Televizyonlar yeni uydulara taşınıyor

Eski cihazları kullananların ise yayınlara ulaşabilmesi için yeniden kanal taraması yapması gerekecek. Türksat’ın güncel frekans listesinde Türksat 3A üzerinden iletilen toplam 130 televizyon ve radyo yayın kaydı bulunuyor. Yayınlar 9 farklı frekans grubu üzerinden izleyiciye ulaştırılıyor. Listede çok sayıda yerel, yabancı televizyon ile radyo yayını yer alırken söz konusu yayınlar Türksat filosundaki 4A, 5B veya 6A gibi uydular üzerinden verilmeye devam edecek.

YENİ ANTEN KURMAYA GEREK YOK

Uydu değişikliği vatandaşların çanak antenlerinde yeni bir ayar yapmasını gerektirmeyecek. Yayınların aktarılacağı Türksat uyduları, Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunduğu için yeni anten kurulmasına veya mevcut çanak antenlerin yönünün değiştirilmesine ihtiyaç olmayacak. SD ve HD yayınlar da mevcut yayın formatlarıyla sürecek.

Eski cihazlarda yeniden tarama yapılmalı: Televizyonlar yeni uydulara taşınıyor

Türksat tarafından geliştirilen Türksat Kanal Güncelleme Sistemi’ni (TKGS) destekleyen Smart TV ve uydu alıcılarında kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Frekans değişiklikleri ve kanal eklemeleri TKGS üzerinden cihazlara otomatik olarak aktarılırken kanal listeleri de yeni yayın bilgilerine göre güncellenecek.

TKGS desteği bulunmayan eski nesil dâhilî veya haricî uydu alıcılarında ise aktarımın ardından kanal taraması yapılacak. Vatandaşlar 12380 MHz dikey, 27500 sembol oranı veya 12423 MHz yatay, 30000 sembol oranı değerlerinden birini cihazlarına girerek “Şebeke Taraması” üzerinden güncel televizyon ve radyo kanallarını yeniden yükleyebilecek.



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