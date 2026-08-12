Porsche 911 Turbo S temelli Marsien'in yola odaklanan yeni versiyonu Marsien GT'yi tanıttı. 830 beygir gücündeki otomobil 2,4 saniyede 100 km/sa hıza çıkıyor ve 330 km/sa maksimum hıza ulaşıyor. Bu özel modelden sadece 30 adet üretilecek.

Porsche 911 Turbo S zaten performansıyla dikkat çeken otomobillerden biri. Ancak Marc Philipp Gemballa, aynı temeller üzerine çok daha özel ve çok daha pahalı bir otomobil inşa etti. Şirket, daha önce arazi odaklı Marsien ile dikkat çekmesinin ardından bu kez yol performansını merkeze alan Marsien GT'yi tanıttı.

Marsien GT, beş yıl önce tanıtılan Marsien'in izlerini taşıyor ancak karakteri önemli ölçüde farklı. İlk Marsien, Dakar yarışlarından ilham alan arazi performansına odaklanırken yeni GT, asfalt üzerindeki performansıyla öne çıkıyor.

Porsche 911 Turbo S’in fiyatı nasıl üçe katlanır? 830 beygirlik Marsien GT tanıtıldı

PORSCHE 911 TURBO S'TEN 75 KG DAHA HAFİF

Marsien GT'nin gövdesindeki tüm dış paneller hafif karbon fiberden üretiliyor. Bu sayede otomobil, temel aldığı 992 nesli Porsche 911 Turbo S'ten 75 kilogram daha hafif hale geliyor.

Gemballa, hafif gövdenin yanı sıra aerodinamik performansı artırmak için otomobile aktif ön çamurluk hava kanatçıkları, aktif arka kanat, hava girişleri ve yan eteklerde hava girişleri ekliyor.

Tüm bu çözümler Marsien GT'nin yüksek hızlarda daha fazla performans sunmasına yardımcı oluyor.

Porsche 911 Turbo S’in fiyatı nasıl üçe katlanır? 830 beygirlik Marsien GT tanıtıldı

830 BEYGİR GÜCÜNDE RUF MOTORU

Marsien GT'nin kalbinde RUF tarafından geliştirilen çift turbo beslemeli boxer motor bulunuyor. Geliştirilmiş altı silindirli motor 830 beygir güç ve 930 Nm tork üretiyor.

Güç, PDK şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi üzerinden dört tekerleğe aktarılıyor. Daha da yüksek performans isteyen müşteriler için ise ilerleyen dönemde 900 beygirin üzerinde güç sunacak bir yükseltme paketinin hazırlanacağı belirtiliyor.

Porsche 911 Turbo S’in fiyatı nasıl üçe katlanır? 830 beygirlik Marsien GT tanıtıldı

0'DAN 100’E SADECE 2,4 SANİYE

830 beygirlik Marsien GT'nin performans rakamları da oldukça iddialı. Otomobil, 0-100 km/sa hızlanmasını yalnızca 2,4 saniyede tamamlıyor. Marsien GT'nin maksimum hızı 330 km/s olarak açıklanıyor.

Marsien GT'nin şasi ve süspansiyon sistemi de özel olarak geliştirildi. KW Suspension ile birlikte geliştirilen sistemde çift salıncaklı süspansiyon ve elektronik kontrollü amortisörler kullanılıyor. Amortisörler sıkışma ve geri sekme ayarlarını sürekli olarak değiştirebiliyor.

Otomobilde ayrıca ön aks için burun kaldırma sistemi bulunuyor. Egzoz sistemi ise Akrapovic tarafından geliştirilen tamamen titanyum bir sistem.

Porsche 911 Turbo S’in fiyatı nasıl üçe katlanır? 830 beygirlik Marsien GT tanıtıldı

İÇ MEKANDA CARRERA GT ESİNTİSİ

Müşterilerin tercihine göre deri veya Alcantara ile kaplanan iç mekanda bol miktarda karbon fiber kullanılıyor. Koltuklarda da karbon fiber detaylara yer veriliyor. Kabinin en dikkat çekici unsurlarından biri ise yükseltilmiş orta konsol ve vites kolu. Bu tasarım, efsanevi Porsche Carrera GT'nin kokpitini hatırlatıyor.

Porsche 911 Turbo S’in fiyatı nasıl üçe katlanır? 830 beygirlik Marsien GT tanıtıldı

SADECE 30 ADET ÜRETİLECEK

Marc Philipp Gemballa, yeni modelden yalnızca 30 adet üretmeyi ve üretimin 2027 yılında başlaması planlanıyor.

FİYATI PORSCHE 911 TURBO S'İN İK KATINDAN FAZLA

Marsien GT'nin başlangıç fiyatı 770 bin euro (Yaklaşık 890.000 dolar) olarak açıklandı.

Bu rakama uygulama yapılacak Porsche 911 Turbo veya 911 Turbo S dahil değil. ABD'de yeni bir 911 Turbo S'in başlangıç fiyatı 270.000 dolar seviyesinde. Böylece Marsien GT'nin yalnızca dönüşüm fiyatı bile son derece yüksek bir seviyeye ulaşıyor.

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