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3. Sayfa

12 katlı apartmanda feci iş kazası! Asansör boşluğunda can verdi

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12 katlı apartmanda feci iş kazası! Asansör boşluğunda can verdi

Karaman’da 12 katlı bina inşaatında çalışan Mesut Yıldız (39) son katta çalıştığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlıkçılar talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Olay, Hamidiye Mahallesi 1038. Sokak üzerinde yapımı devam eden 12 katlı apartman inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan Mesut Yıldız (39), binanın son katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

12 katlı apartmanda feci iş kazası! Asansör boşluğunda can verdi
Başlık Resmi12 katlı apartmanda feci iş kazası! Asansör boşluğunda can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Mesut Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Yıldız’ın yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı bina çevresinde geniş güvenlik tedbiri aldı.

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3. SAYFA

Malatya'da feci iş kazası! Pres makinesine sıkışan işçi can verdi

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Mesut Yıldız’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırması Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

12 katlı apartmanda feci iş kazası! Asansör boşluğunda can verdi
Başlık Resmi12 katlı apartmanda feci iş kazası! Asansör boşluğunda can verdi
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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