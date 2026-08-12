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Yaşam

Meteoroloji'den gelen veri harekete geçirdi: Çanakkale Valiliği 3 günlük yasak listesini açıkladı

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Meteoroloji'den gelen veri harekete geçirdi: Çanakkale Valiliği 3 günlük yasak listesini açıkladı

Çanakkale’de rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte orman yangını riski alarm seviyesine çıkarıldı. Valilik, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 13 Ağustos Perşembe gününden itibaren 3 gün boyunca kritik saatlerde açık alanda ateş yakılmasını ve tarımsal hasat faaliyetlerini tamamen yasakladı.

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Çanakkale'de rüzgarın şiddetlenmesiyle birlikte orman yangını tehlikesi en üst seviyeye çıktı. Valilik, önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde acil durum tedbirlerinin uygulanacağını duyurarak açık alanda ateş yakmayı ve tarımsal hasat makinelerinin kullanımını belirli saatlerde yasakladı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Orman yangınlarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 13 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren ilimiz genelinde 3 gün süreyle; 12.00-19.00 saatleri arasında her ne suretle olursa olsun açık alanlarda ateş yakılması, biçerdöver ve balya makinesi kullanılarak gerçekleştirilen hasat ve balyalama faaliyetlerinin, yapılması yasaklanmıştır.

Meteoroloji'den gelen veri harekete geçirdi: Çanakkale Valiliği 3 günlük yasak listesini açıkladı
Başlık ResmiMeteoroloji'den gelen veri harekete geçirdi: Çanakkale Valiliği 3 günlük yasak listesini açıkladı
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Alınan kararların uygulanması ve gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edilecektir.

Meteoroloji'den gelen veri harekete geçirdi: Çanakkale Valiliği 3 günlük yasak listesini açıkladı
Başlık ResmiMeteoroloji'den gelen veri harekete geçirdi: Çanakkale Valiliği 3 günlük yasak listesini açıkladı

Vatandaşlarımızın orman yangını riskine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmaları, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görülmesi hâlinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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