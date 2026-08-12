MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında? Batuhan Nazikoğlu'nun mesleği, kariyeri ve biyografisi

MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosunda mücadelesini sürdüren Batuhan Nazikoğlu, profesyonel mutfak geçmişi ve yarışmada hazırladığı tabaklarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sezonun ilk beyaz önlüğünü kazanarak ana kadroya dahil olan yarışmacının hayatı, memleketi, mesleği ve kariyeri izleyiciler tarafından araştırılıyor.

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya giren ilk yarışmacı olan Batuhan Nazikoğlu, yarışmanın ilerleyen bölümlerinde de gündemdeki isimlerden biri olmaya devam ediyor. Seçmelerde hazırladığı vanilyalı levrek ile jüri karşısına çıkan, ana kadro aşamasında ise Ali Nazik tabağıyla beyaz önlüğü kazanan Batuhan'ın profesyonel mutfak deneyimi de merak konusu oldu.

MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Batuhan Nazikoğlu 32 yaşında ve yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Aslen Artvin'in Arhavi ilçesinden olan Nazikoğlu, uzun yıllardır profesyonel mutfaklarda çalışıyor. Evli olan Batuhan'ın bir kız çocuğu bulunuyor.

Batuhan Nazikoğlu, MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadro seçmelerinde sezonun ilk beyaz önlüğünü kazanan yarışmacı oldu. Ana kadro aşamasında yarışmacılardan Ali Nazik hazırlamaları istendi ve yapılan değerlendirmede Batuhan'ın tabağı gecenin en başarılı tabağı seçildi. Böylece ana kadroya adını yazdıran ilk isim Batuhan oldu.

MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında? Batuhan Nazikoğlunun mesleği, kariyeri ve biyografisi

MASTERCHEF BATUHAN NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NE?

Yaklaşık 10 yıldır gastronomi sektöründe çalışan Nazikoğlu'nun kariyerinde Türkiye'deki profesyonel mutfakların yanı sıra yurt dışı deneyimleri de bulunuyor. Bir dönem Almanya'da çalıştığı, ayrıca Peru'nun başkenti Lima'daki Central Restaurant'ta kısa süreli gönüllü staj deneyimi yaşadığını ifade etti.

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