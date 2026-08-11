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MasterChef Şiringül kimdir, kaç yaşında, nereli? Şiringül Kaya'nın mesleği

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MasterChef Şiringül kimdir, kaç yaşında, nereli? Şiringül Kaya'nın mesleği
Fotoğraf Başlığı MasterChef Şiringül kimdir, kaç yaşında, nereli? Şiringül Kayanın mesleği

MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosunda mücadele eden Şiringül Kaya, mutfağın yanı sıra müzik alanındaki kariyeriyle de dikkat çekiyor. Profesyonel olarak müzikle ilgilenen ve geçmişte birçok tanınmış isimle çalışan Şiringül, çocukluk yıllarından bu yana yemek yapmaya ilgi duyduğunu belirtiyor. "MasterChef Şiringül kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor" soruları yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor.

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MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadroya girmeyi başaran Şiringül Kaya, farklı kariyer geçmişiyle öne çıkan yarışmacılar arasında bulunuyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun karşısında ana kadro mücadelesi veren Şiringül, hazırladığı tabakla şeflerden geçer not alarak beyaz önlüğün sahibi oldu.

MASTERCHEF ŞİRİNGÜL KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Şiringül Kaya, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çocukluk yıllarından itibaren yemek yapmaya ilgi duyduğunu belirten Şiringül, mutfakla ilişkisinin oldukça küçük yaşlarda başladığını ifade etti. Henüz 8 yaşındayken evde tek başına mantı açtığını ve hazırladığı yemekleri komşularıyla paylaştığını anlatan yarışmacı, profesyonel kariyerini müzik alanında şekillendirdi.

MasterChef Türkiye'ye katılmasıyla mutfak tutkusunu yarışmaya taşıyan Şiringül Kaya, ana kadro seçmelerindeki performansıyla 2026 sezonunun 4. beyaz önlüğünü kazandı.

MasterChef Şiringül kimdir, kaç yaşında, nereli? Şiringül Kayanın mesleği
Başlık ResmiMasterChef Şiringül kimdir, kaç yaşında, nereli? Şiringül Kayanın mesleği

MASTERCHEF ŞİRİNGÜL KAYA NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NE?

MasterChef Şiringül Kaya'nın asıl mesleği müzisyenliktir. Profesyonel müzik kariyerini sürdüren yarışmacı, piyanist, besteci ve müzik eğitmeni olarak çalışmalar gerçekleştiriyor. Piyano, gitar ve ses eğitimi veren yarışmacı, müzik kariyeri boyunca Mustafa Sandal, Ercan Saatçi gibi tanınmış isimlerle de çalıştı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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