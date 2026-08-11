MasterChef Ayşe kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ayşe Nur İnal'ın biyografisi

MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosunda yer alan Ayşe Nur İnal, sezonun ilk takım haftasında dikkat çeken yarışmacılar arasında yer aldı. Gastronomi eğitiminin ardından profesyonel mutfaklarda deneyim kazanan Ayşe Nur, ana kadroya girmesinin ardından takım mücadelesindeki göreviyle de gündeme geldi. Peki, MasterChef Ayşe kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadroya 13. yarışmacı olarak giren Ayşe Nur İnal, yarışmadaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun karşısında ana kadro mücadelesi veren Ayşe Nur, beyaz önlüğü kazanmasının ardından merak ediliyor.

MASTERCHEF AYŞE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Ayşe Nur İnal, 25 yaşında ve doğma büyüme İstanbulludur. Gastronomi eğitimi alan Ayşe Nur, mutfak alanındaki eğitimini profesyonel çalışma hayatıyla devam ettirdi.

MasterChef Ayşe kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ayşe Nur İnalın biyografisi

Ana kadro seçmelerinde rakipleriyle mücadele eden Ayşe Nur İnal, başarılı performansının ardından MasterChef Türkiye 2026'nın 13. ana kadro yarışmacısı olarak beyaz önlüğü kazandı. Ana kadronun tamamlanmasının ardından başlayan takım döneminde ise Ayşe Nur, sezonun ilk kırmızı takım kaptanı oldu. İlk kaptanlık oyununu kazanan Burçin Oğuz, mavi takım kaptanı olurken rakip takımın kaptanı olarak Ayşe Nur'u seçti.

MASTERCHEF AYŞE NUR İNAL NE İŞ YAPIYOR?

Ayşe Nur İnal, gastronomi mezunu ve yaklaşık 5 yıldır profesyonel olarak mutfak sektöründe çalışıyor. Kariyerinin son 3 yılını bir İtalyan restoranında geçirdi.

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