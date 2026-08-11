MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadronun tamamlanmasının ardından takım mücadeleleri başladı. Sezonun ilk kaptanlık oyununda 20 yarışmacı mavi takım kaptanı olabilmek için tezgah başına geçerken kaptanlar ve haftanın takım kadroları belirlendi. "MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kadrosunda kimler var" merak ediliyor.

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmelerinin tamamlanmasıyla yarışmacılar sezonun ilk takım mücadelesi için karşı karşıya geldi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleriyle gerçekleştirilen kaptanlık oyununda yarışmacılardan menemen hazırlamaları istendi. Kaptanlık yarışının tamamlanmasının ardından mavi ve kırmızı takım kaptanları belirlenirken, haftanın ilk takım kadroları da oluşturuldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 10 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde sezonun ilk kaptanlık oyunu oynandı. Ana kadrodaki yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için menemen hazırladı. Kaptanlık oyununun sonunda en başarılı tabağı hazırlayan Burçin, MasterChef Türkiye 2026 sezonunun ilk mavi takım kaptanı oldu. Kaptanlığı kazanan Burçin, karşısında mücadele edecek kırmızı takımın kaptanı olarak Ayşe'yi seçti. Burçin ve Ayşe daha sonra takım arkadaşlarını belirleyerek sezonun ilk mavi ve kırmızı takım kadrolarını oluşturdu.

MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kadrosunda kimler var 2026?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KADROSU

MasterChef 2026 sezonunun ilk haftasında mavi takımın kaptanlığını Burçin üstlendi. Kaptanlık oyunundaki başarısıyla takımını kurma hakkını elde eden Burçin, yarışmacı seçimlerinin ardından haftanın takım oyunlarında birlikte mücadele edeceği isimleri belirledi.

MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kadrosunda kimler var 2026?

MasterChef 2026 mavi takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Burçin - Kaptan

Batuhan

Bahar

Kübra

Tolga

Eyüp Can

Hasan Alp

Nilay

Demirhan

Şiringül

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KADROSU

MasterChef Türkiye 2026'nın ilk haftasında kırmızı takım kaptanı Ayşe oldu. Mavi takım kaptanlığını kazanan Burçin tarafından kırmızı takım kaptanı olarak seçilen Ayşe, takım oluşturma aşamasında kendi kadrosunda yer alacak yarışmacıları belirledi.

MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kadrosunda kimler var 2026?

MasterChef 2026 kırmızı takım kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ayşe Nur İnal (Kaptan)

Simge

Şükran

Enes

Muhammed

Armağan

Gül

Koray

Nurten

Şadi

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