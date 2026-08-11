Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, 4 Nisan 2015'te takım otobüsüne yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandığını belirterek, "Faillerin bir an önce adaletin önüne çıkarılmasını ve kamuoyu vicdanının tatmin edilmesini diliyorum" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli takımın konakladığı otelin önünde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Mosturoğlu, 4 Nisan olayına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bu akşam önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Mosturoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya dikkat çekti.

"KENDİSİNE MÜTEŞEKKİRİZ"

Mosturoğlu, 4 Nisan şüphelilerinden bazılarının gözaltına alındığını ve yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın genişletileceğinin açıklandığını belirterek, "Kendisine müteşekkiriz. Camiamızın uzun süredir beklediği, akamete uğraması sebebiyle üzüldüğü hukuki bir süreç. En azından bu şekilde bir gelişme kaydetti" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı bünyesinde faili meçhul suçların araştırılmasına yönelik birimin kurulmasının ardından bu tür olayların üzerine gidildiğini söyleyen Mosturoğlu, 4 Nisan saldırısının hem Fenerbahçe camiası hem de Türk spor kamuoyu tarafından merakla beklendiğini dile getirdi.

Mosturoğlu, "Camiamızın da Türk spor kamuoyunun da merakla beklediği, arka planını, faillerini öğrenmek istediği bir olaydı. Umuyorum ve diliyorum ki bu aşamadan sonra failler bir an önce adaletin önüne çıkarılır, yargılamaları son bulur ve kamuoyu vicdanı da bir şekilde tatmin olur" diye konuştu.

Şekip Mosturoğlu'ndan 4 Nisan açıklaması! "5 kişiyle sınırlı kalmayacak"

SOSYAL MEDYA SORUŞTURMASI

Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine başlatılan sosyal medya soruşturmasıyla ilgili de konuşan Mosturoğlu, Adalet Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medyadaki benzer eylemlerle ilgili çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Mosturoğlu, "Ben önümüzdeki günlerde o konuda daha önemli adımlar atılacağını ve kamuoyunun bilgilendirileceğini düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin 12 Mayıs hadisesiyle ilgili beklentisinin de büyük olduğunu belirten Mosturoğlu, bu dosyayla ilgili soruşturmanın yürütüldüğünü ve büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

Dosyanın Anadolu Adliyesi'nden Çağlayan Adliyesi'ne geçtiğini ve kapandığını belirten Mosturoğlu, "O dosyada failler belli. 12 Mayıs hadisesini neden yaptıkları, FETÖ terör örgütü lehine yaptıkları, katılan kamu görevlilerinin FETÖ ile bağlantıları tespit edildi" şeklinde konuştu.

Mosturoğlu, söz konusu dosyanın da faili meçhul kalmaması gerektiğini belirterek, "O dosyanın da bir an önce aydınlatılması camiamızın büyük beklentileri arasında" ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ SÜRECİN BAŞINDAYIZ"

4 Nisan olayına ilişkin hukuki sürecin henüz başında olduklarını belirten Mosturoğlu, bunun nedenleri arasında dosyada görev alan kamu görevlileri ile önceki soruşturma makamının FETÖ bağlantıları ve iltisaklarının bulunmasını gösterdi.

Mosturoğlu, olayın yalnızca 5 kişiyle sınırlı kalmayacağını düşündüklerini belirterek, "Bu büyüklükte bir olayın bu 5 kişiyle sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz ve biz arkasında örgüt yapılanması olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İlk suç duyurusunda da bu hususların dile getirildiğini aktaran Mosturoğlu, soruşturmanın genişleme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Tazminat konularında çalışmalar yaptıklarını belirten Mosturoğlu, "Hazırız ama bu dosyanın ilerlemesi lazım. Faillerin belirlenmesi lazım ki biz ona göre aksiyonlarımızı alalım" diye konuştu.

Mosturoğlu, 3 Temmuz 2011'den bu yana geçen 15 yıllık süreçte atılması gereken hukuki adımların atıldığını belirterek, "Atılması ileriki günlerde mümkün olacak adımların hazırlığı da mevcuttur. Yönetimler kim olursa olsun bunlar yapılacaktır" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası