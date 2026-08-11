Fenerbahçe'den teşekkür mesajı: Adaletin tecelli edeceğine inancımız tam

Sarı-lacivertli kulüp, 4 Nisan 2015 tarihinde futbol A takımını taşıyan otobüse Trabzon’da gerçekleştirilen silahlı saldırının aydınlatılmasına yönelik yürütülen soruşturma sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'te futbol A takımını taşıyan otobüse Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili dosyada 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"4 Nisan 2015 tarihinde, futbol takımımızı taşıyan takım otobüsümüze, Trabzon’da gerçekleştirilen ve yalnızca Fenerbahçe Spor Kulübü’nü, camiasını ve mensuplarını değil, Türk Sporunu ve kamu vicdanını hedef alan, bu alçak silahlı saldırının aydınlatılmasına yönelik soruşturmada bugün çok önemli bir aşamaya gelinmiştir.

Saldırının ardından, hiçbir ilerleme olmaksızın geçen 11 yılın sonunda, yakın dönemde, bu menfur saldırının faillerinin ortaya çıkarılması için devletimizin tüm imkanlarıyla sürecin üzerine kararlılıkla gitmesini son derece kıymetli buluyor; devletimiz tarafından ortaya konulan bu irade ve hassasiyetin Fenerbahçe camiası için taşıdığı anlamı özellikle ifade etmek istiyoruz.

Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Adalet Bakanımız Akın Gürlek’e, İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi’ye, Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatımızın mensuplarına ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için emek veren tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, devletimizin, adaletin tecellisini sağlamak için tüm imkanlarıyla yanımızda olduğunu hissediyoruz.

Bugün devletimiz tarafından ortaya konulan bu kararlı iradenin; kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk demeden Fenerbahçelilerin hedef alındığı 12 Mayıs saldırısının üzerindeki sis perdesinin de aralanmasına, akamete uğrayan soruşturmanın yeniden açılarak, bu olayın da tüm yönleri ve bağlantılarıyla aydınlatılmasına vesile olacağına inanıyoruz.

Bu menfur saldırıların somut deliller ışığında tüm yönleriyle aydınlatılacağına; faillerinin ve organize edenlerin tespit edilerek yüce Türk adaleti önünde hesap vereceğine ve böylece kamu vicdanının yıllardır beklediği adaletin tecelli edeceğine olan inancımız tamdır."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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