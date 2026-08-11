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Yeni sezon tarihi açıklandı! Esra Erol ve Müge Anlı ne zaman başlayacak, hangi gün?

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Yeni sezon tarihi açıklandı! Esra Erol ve Müge Anlı ne zaman başlayacak, hangi gün?
Fotoğraf Başlığı Esra Erol ve Müge Anlı ne zaman başlayacak, hangi gün?

ATV'nin gündüz kuşağında izleyicilerin yakından takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programlarının yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Yaz döneminde ekranlara ara veren iki program için bekleyiş sona ererken, izleyicilerin merak ettiği "Müge Anlı ne zaman başlayacak?" ve "Esra Erol ne zaman başlayacak?" soruları da cevap buldu.

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Yeni sezonun başlangıç tarihi iki program için de aynı gün olarak açıklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da önümüzdeki haftalarda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Programların yayın saatleri ise birbirinden farklı olacak. Peki, Esra Erol ve Müge Anlı ne zaman başlayacak, hangi gün?

Yeni sezon tarihi açıklandı! Esra Erol ve Müge Anlı ne zaman başlayacak, hangi gün?
Başlık ResmiYeni sezon tarihi açıklandı! Esra Erol ve Müge Anlı ne zaman başlayacak, hangi gün?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ GÜN?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi belli oldu. Program, 31 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon yayın saati 10.00 olarak açıklandı.

Programda yeni sezonda da faili meçhul cinayetler, kayıp vakaları, uzun yıllardır birbirini arayan aileler ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ele alınacak.

Yeni sezon tarihi açıklandı! Esra Erol ve Müge Anlı ne zaman başlayacak, hangi gün?
Başlık ResmiYeni sezon tarihi açıklandı! Esra Erol ve Müge Anlı ne zaman başlayacak, hangi gün?

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ GÜN?

Esra Erol'da programının yeni sezon tarihi de Müge Anlı ile aynı gün olarak açıklandı. Esra Erol, 31 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonun ilk bölümüyle ATV ekranlarında olacak. Programın yeni sezondaki yayın saati ise 16.00 olarak duyuruldu.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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