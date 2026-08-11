Petrol Ofisi hediye kampanyası başlattı! 2500 lira üzeri hediye kampanyası başvuru şartları

Petrol Ofisi hediye kampanyası başlattı! 10 Ağustos -10 Eylül'de geçerli olacak kampanyada, Petrol Ofisi ve BP istasyonlarında tek seferde 2 bin 500 lira ve üzeri yakıt alışverişi yapan müşteriler, söz konusu fırsatı yakalıyor.

Petrol Ofisi'nin tek seferde 2 bin 500 lira ve üzeri yakıt alan müşterilerine 1 aylık TOD Trendyol Süper Lig ve Eğlence (Film & Dizi) Paketi hediye edeceği kampanya başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göee, Petrol Ofisi, müşterilerine sunduğu ayrıcalıklara bir yenisini daha ekledi.

10 Ağustos -10 Eylül arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, Petrol Ofisi ve BP istasyonlarında tek seferde 2 bin 500 lira ve üzeri yakıt alışverişi yapan müşteriler, TOD'un Trendyol Süper Lig ve Eğlence (Film & Dizi) Paketi'ni bir ay boyunca ücretsiz kullanma fırsatı yakalıyor.

Petrol Ofisi hediye kampanyası başlattı! 2500 lira üzere hediye kampanyası başvuru şartları

Petrol Ofisi'nin Positive Card üyesi tüm istasyonlarında geçerli kampanyasından yararlanmak isteyen müşterilerin, Petrol Ofisi mobil uygulamasına giriş yaparak kampanyalar alanından "Katıl" butonuna tıklayıp kampanyaya katılmaları gerekiyor.

Kampanya koşullarını yerine getiren müşteriler, kendilerine tanımlanan kampanya koduna Petrol Ofisi mobil uygulamasındaki "Hediyelerim" alanından ulaşabiliyor ve bu kupon kodunu TOD TV web sayfası veya TOD uygulaması üzerinden girerek Trendyol Süper Lig ve Eğlence (Film & Dizi) Paketi'ni aktive edebiliyor.

Kupon kodlarının 1 Ocak 2027'ye kadar aktive edilmesi gerekiyor.

Aktivasyon işleminden itibaren Trendyol Süper Lig karşılaşmaları, popüler filmler ve diziler 1 ay boyunca todtv.com.tr ile TOD mobil ve akıllı TV uygulamaları üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor.

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