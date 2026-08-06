TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Taşacak Bu Deniz, sezon finalinin ardından yeni bölümü bekleyen izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor. 5 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan 31. bölümüyle sezon arasına giren dizinin ikinci sezon hazırlıkları sürerken, yeni oyuncular ve diziye dahil olacak karakterler de merak uyandırıyor. Şimdi ise gözler ''Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor?'' sorusunun cevabına çevrildi.

Taşacak Bu Deniz ilk sezonunda elde ettiği reyting başarısıyla TRT 1'in en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başardı. Sezon finalinde yaşanan gelişmelerin ardından yeni sezon için meraklı bekleyiş başladı. Peki, Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor? Yeni sezon ne zaman?

Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor? Yeni sezon için meraklı bekleyiş sürüyor!

TAŞACAK BU DENİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz 5 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan 31. bölümüyle sezon finali yaparak yaz arasına girdi. Yeni sezonu merakla bekleyen izleyiciler ise dizinin ne zaman ekranlara döneceğini araştırmaya başladı.

Henüz TRT 1 tarafından ikinci sezonun kesin yayın tarihi açıklanmadı. Tlevizyon sektöründeki yeni sezon takvimi doğrultusunda dizinin Eylül ayının sonu ya da Ekim ayı içerisinde yeniden izleyiciyle buluşması bekleniyor. Resmi yayın tarihi ise kanalın yeni sezon tanıtımlarıyla birlikte netlik kazanacak.

Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor? Yeni sezon için meraklı bekleyiş sürüyor!

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Taşacak Bu Deniz yeni seozn tarihi henüz belli olmadı. Yapım ekibi yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken çekimlerin Eylül ayının başında başlayacağı belirtiliyor.

Çekimlerin başlamasının ardından yeni bölümlerin birkaç hafta içinde TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor? Yeni sezon için meraklı bekleyiş sürüyor!

TAŞACAK BU DENİZ YENİ OYUNCULAR KİMLER?

İkinci sezonda dizinin kadrosuna yeni karakterler katılacak. Daha önce dizinin yayımlanan soy ağacında da adı geçen Emriye Hala karakteri diziye gelecek. Adil'in halası olarak hikayeye dahil olacak Emriye'nin Esme ile yaşayacağı gelişmeler merakla bekleniyor.

Yeni sezonda ayrıca Timur Volkov'un oğlunun da hikayeye katılacağı öğrenildi. Bunun yanında Fatih Furtunası karakterinin ikinci sezonun ilk 13 bölümünde yer almayacağı da aktarıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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