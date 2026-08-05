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Müge Anlı ne zaman başlıyor? 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon merakla bekleniyor

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Müge Anlı ne zaman başlıyor? 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon merakla bekleniyor
Fotoğraf Başlığı Müge Anlı ne zaman başlıyor

ATV'nin gündüz kuşağındaki en çok takip edilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert için yeni sezon heyecanı başladı. Yaz arasına giren programın ekranlara dönüş tarihi, izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Haziran ayında sezon finali yapan program için ''Müge Anlı ne zaman başlıyor?'' ve ''Müge Anlı yeni sezon ne zaman 2026?'' soruları gündeme getirildi.

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Müge Anlı ne zaman başlıyor sorusu izleyenlerin gündeminde yerini buldu. Sezon finalinin ardından yayın hayatına kısa bir ara veren programın yeni bölümlerinin hangi tarihte başlayacağı henüz resmiyet kazanmazken önceki yılların yayın takvimi yeni sezon için araştırılıyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon ne zaman 2026?

Müge Anlı ne zaman başlıyor? 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon merakla bekleniyor
Başlık ResmiMüge Anlı ne zaman başlıyor? 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon merakla bekleniyor

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı geçen sene 26 Haziran 2025 Cuma günü sezon finali yapmış, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü de yeni sezona başlamıştı. Bu sene de 26 Haziran Cuma 2026 tarihinde sezon finali yapan programın 31 Ağustos Pazartesi 2026 veya 7 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde yeni sezona başlayacağı tahmin ediliyor.

Programın yeni sezon başlangıç tarihiyle ilgili henüz ATV tarafından resmi bir açıklama paylaşılmadı.

Müge Anlı ne zaman başlıyor? 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon merakla bekleniyor
Başlık ResmiMüge Anlı ne zaman başlıyor? 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon merakla bekleniyor

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON NE ZAMAN 2026?

Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her sabah canlı olarak yayınlanan ve kayıp dosyalarından faili meçhul olaylara kadar birçok konuyu gündeme taşıyan Müge Anlı ile Tatlı Sert 2026 yaz sezonuna 26 Haziran Cuma günü yayımlanan bölümüyle ara verdi.

Yeni sezonun ise Ağustos sonu veya Eylül ayının başında başlaması bekleniyor.

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Müge Anlı sezon finali tarihi belli oldu! Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak?
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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