Televizyon ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bir sezonu daha noktalamaya hazırlanıyor. Ekran macerasında yılları deviren Müge Anlı, sezon finali heyecanını paylaştı. Peki, Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 2026 sezon finali tarihi belli oldu. Yıllardır hafta içi her gün izleyicilerle buluşan program, bu sezonu haziran ayının son günlerinde noktalayacak. Çözülmeyi bekleyen dosyalar, kayıp vakaları ve toplumsal olaylara ışık tutan yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 26 Haziran Cuma günü yayınlanacak sezon finaliyle ekranlara kısa süreliğine veda edecek.



Müge Anlı sezon finali tarihi belli oldu! Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak?

GEÇTİĞİMİZ YIL DA HAZİRAN AYINDA SEZONA ARA VERMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Müge Anlı ile Tatlı Sert, 27 Haziran tarihinde sezon finali yaparak yaz arasına girmişti. Yaklaşık iki ay sürecek aranın ardından programın yeni sezonda yeniden ekranlarda olması bekleniyor. Yeni sezonun başlangıç tarihine ilişkin resmi açıklamanın ise ilerleyen haftalarda yapılması öngörülüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon açılışını 1 Eylül 2025 tarihinde yapmıştı.



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