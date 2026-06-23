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Gaziantep-Nurdağı otoyolunda trafik kurallarını hiçe sayarak ters istikamette seyreden bir kamyonet sürücüsü, Otoyol Jandarması ekiplerinin seyir devriyesi esnasında yakayı ele verdi. Hem kendi güvenliğini hem de trafikteki diğer araçları büyük bir tehlikeye atarak faciaya davetiye çıkaran kural tanımaz şahsa, bu akılalmaz ihlali nedeniyle tam 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Tehlikeli anların saniye saniye kameralara yansıdığı olayda, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken aracı da aynı süre zarfında trafikten men edilerek otoparka çekildi. Yetkililer, muhtemel kazaların önüne geçmek için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

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