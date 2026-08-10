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3. Sayfa

İran'dan geldi, adım adım takip edildi! Soğan yüklü tırdan uyuşturucu çıktı

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Ankara ve Ağrı emniyetinin ortak operasyonunda, Ankara'nın Haymana ilçesinde bir depoya yük indiren İran plakalı tırda, soğan yükü arasına gizlenmiş 150 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Tır sürücüsü dahil 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara'nın Haymana ilçesi Katrancı Mahallesi'nde, İran plakalı tırın dorsesinde soğan yükü içerisinde uyuşturucu madde taşındığı yönünde ihbar alan ekipler harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tıra yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Takip sonucunda tırın uyuşturucu maddeyi indireceği depoya ulaşmasının ardından operasyon düzenlendi.

TIRDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan aramalarda, soğanların arasına gizlenmiş yaklaşık 150 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında tır sürücüsü F.Y. ile uyuşturucu maddenin depoya temin edilmesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Haymana
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