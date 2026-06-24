Vatandaşın mağduriyeti sona erecek! Kuyumcular için yeni düzenleme
Ticaret Bakanlığı, kuyumculuk sektörüne ilişkin düzenleme yaptı. Bu kapsamda "sentetik" taşların satışına ilişkin yeni kurallar getirildi. Böylece vatandaş mağduriyetinin önüne geçilecek. İşte detaylar...
- Kuyum işletmeleri, sentetik, laboratuvar üretimi veya yapay üretim kıymetli taşları tüketicinin kolaylıkla görebileceği şekilde etiket, sertifika, fatura, internet sayfası ve tanıtım materyallerinde belirtmek zorunda olacak.
- Bu ürünler, doğal kıymetli taşlardan ayrı bölümlerde vitrinlerde ve satış alanlarında sergilenecek.
- İnternet ortamında da ayrı kategorilerde satışa sunulacaklar.
- Amaç, olası mağduriyetlerin önüne geçmek.
Ticaret Bakanlığı, tarafından hazırlanan "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların kuyumcularda satışına ilişkin yeni kurallar getirildi.
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TÜKETİCİ YANILTILMAYACAK
Kuyum işletmeleri, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünlerini "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" veya Bakanlıkça uygun görülen benzer ibarelerden en az birine etiket, ürün sertifikası, fatura, internet sayfası, reklam ve tanıtım materyallerinde tüketicinin kolaylıkla görebileceği şekilde açıkça yer vermeden satışa sunamayacak.
VİTRİNDE AYRI BÖLÜMDE SATILACAK
Bu ürünler ile doğal kıymetli taşlar, tüketiciyi yanıltmayacak şekilde vitrinlerde ve satış alanlarında ayrı bölümlerde, internet ortamında ayrı kategorilerde satılacak.