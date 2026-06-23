Glüten oranının düşük olması nedeniyle özellikle çölyak hastaları tarafından tercih edilen karakılçık buğdayı, son yıllarda sağlıklı beslenme trendiyle birlikte daha fazla talep görmeye başladı. Geleneksel tohum yapısını korumasıyla dikkat çeken ürün, hem üretici hem de tüketici açısından özel bir yere sahip.

KİLOSU 100 LİRA

Tarlada hasadını yaptığı karakılçık buğdayın kilogram fiyatının 80 TL ila 100 TL aralığında olmasını bekleyen Ali Fakıoğlu, "Burası 60 dönüme yakın tarlada, karakılçık buğday hasadını yapıyoruz. Bu yıl geçen yıla göre daha iyi verim bekliyoruz. Aşırı yağışların avantajı da zararı da oldu. Yağışlardan dolayı su altında kalan tarlalar oldu. Bizim tarla su altında kalmadı ve iyi verim bekliyoruz. Karakılçık buğdayı mineral bakımında zengin olup çölyak hastaları için önemli bir tahıl ve tokluk hissi veriyor. Karakılçık buğdayını zayıflamak içinde tüketebiliyorlar. Karakılçık buğdayının fiyatı belli olmadı ama ortalama 80 TL ila 100 TL arasında beklentimiz var.

Elimdeki orijinal karakılçık buğdayı ve her yıl ekiyoruz. Ata tohumu olup genleri oynanmamış tek tohumdur. Karakılçık buğdayı Aralık ayında ekilip Haziran aylarında hasat edilir" dedi.