Dünya futbolunun ikonik isimlerinden Lionel Messi’nin babası Jorge Horacio Messi hayatını kaybetti. Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin babası ve uzun yıllardır menajerliğini yapan Jorge Horacio Messi, tedavi gördüğü Rosario kentinde 68 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Lionel Messi'nin babası Jorge Messi neden öldü?

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, Arjantin'in Rosario şehrindeki bir hastanede, uzun süredir mücadele ettiği bir hastalığın ardından 68 yaşında hayatını kaybetti. Messi'nin babası, oğlunun kariyerinde merkezi bir figür olarak kabul ediliyordu ve sahaya ilk çıktığı günlerden oyun tarihinin en büyük oyuncularından biri olana kadar ona eşlik eden biriydi. Jorge, Messi'yi temsil etti ve kulüpler ve ticari şirketlerle onun adına görüşmeler yürüttü ve Arjantinli yıldızın etrafındaki iş altyapısının oluşturulmasında yer aldı.

AİLESİ DAHA ÖNCE SAĞLIK SORUNUNU AÇIKLAMIŞTI

Jorge Messi'nin sağlık durumu son dönemde gündemdeydi. Haziran ayında sağlık sorunları yaşadığına ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılmış, hatta hayatını kaybettiği yönünde gerçeği yansıtmayan haberler paylaşılmıştı. Lionel Messi de Dünya Kupası sırasında yaptığı açıklamada, futbolla ilgisi olmayan nedenlerle zor bir kişisel dönemden geçtiğini ifade etmişti.

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