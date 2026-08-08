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Spor

Lionel Messi’yi yıkan gelişme! Acı haber gece yarısı geldi

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Lionel Messi’yi yıkan gelişme! Acı haber gece yarısı geldi
Fotoğraf Başlığı Lionel Messi’yi yıkan gelişme! Acı haber gece yarısı geldi

Lionel Messi’nin babası ve menajeri Jorge Horacio Messi’den acı haber geldi. Bir süredir hastanede tedavi gören 68 yaşındaki Jorge Messi, sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Arjantin basınından gelen bilgilerine göre, bir süredir hastanede tedavi gören Lionel Messi'nin babası Jorge Horacio Messi, 7 Ağustos Cuma gecesi sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından hayatını kaybetti. 68 yaşındaki Jorge Messi’nin vefatı futbol dünyasında büyük üzüntüye yol açtı.

Lionel Messi’yi yıkan gelişme! Acı haber gece yarısı geldi
Başlık ResmiLionel Messi’yi yıkan gelişme! Acı haber gece yarısı geldi

SAĞLIK DURUMU AĞIRLAŞMIŞTI

Bir süredir hastanede tedavi altında bulunan Jorge Messi’nin sağlık durumu 7 Ağustos Cuma gecesi ağırlaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Jorge Messi kurtarılamadı.

Lionel Messi’yi yıkan gelişme! Acı haber gece yarısı geldi
Başlık ResmiLionel Messi’yi yıkan gelişme! Acı haber gece yarısı geldi

LIONEL MESSİ'NİN KARİYERİNDEKİ EN ÖNEMLİ İSİMLERDEN BİRİYDİ

Jorge Messi, Lionel Messi’nin futbol kariyerinin en başından itibaren oğlunun yanında yer alan en önemli isimlerden biriydi. Lionel Messi’nin Newell's Old Boys altyapısındaki ilk yıllarından Barcelona’ya uzanan futbol yolculuğunda oğluna destek veren Jorge Messi, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde de kritik kararların merkezinde bulundu.

Aynı zamanda Lionel Messi’nin menajerliğini üstlenen Jorge Messi, yıldız futbolcunun kariyer yönetiminde ve transfer süreçlerinde önemli rol oynadı.

Lionel Messi’yi yıkan gelişme! Acı haber gece yarısı geldi
Başlık ResmiLionel Messi’yi yıkan gelişme! Acı haber gece yarısı geldi

FUTBOL DÜNYASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Jorge Messi’nin vefat haberinin duyulmasının ardından Arjantin Futbol Federasyonu başta olmak üzere, Lionel Messi’nin formasını giydiği kulüpler ve futbol dünyasından çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.

Messi ailesinin acı kaybı sonrası futbol camiasından Lionel Messi ve ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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