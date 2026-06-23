Premier Lig devi Manchester City, 10 sezon sonra veda ettiği Pep Guardiola'nın yerine Enzo Maresca'yı göreve getirmek için Chelsea'ye tazminat ödeyecek. Anşlaşmanın resmiyet kazanmasıyla birlikte talyan çalıştırıcı, "en pahalı teknik direktörler" listesinde 3'üncü sıranın sahibi olacak.

Premier Lig'de Manchester City, 10 yılda 20 kupa kazanan Pep Guardiola sonrası Enzo Maresca'yı takımın başına getirmeye hazırlanıyor. İngiliz kulübünün, 3 yıllık sözleşme imzalayacak 46 yaşındaki İtalyan teknik direktörü resmi olarak açıklamadan önce Chelsea'ye yüklü bir tazminat ödemesi gerekiyor.

Enzo Maresca

20 MİLYON EUROLUK İMZA

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Manchester City, Chelsea'nin 1 Ocak'ta yollarını ayırdığı Maresca için 20 milyon euro bonservis ödeyecek. Deneyimli hoca, bu tazminatla birlikte "en pahalı teknik direktörler" listesine adını yazdıracak.

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Futbol tarihinin en çok bonservis bedeli ödenen teknik direktörleri:

Marco Rose: B. Mönchengladbach > Dortmund (5 milyon euro)

Adi Hütter: Frankfurt > Mönchengladbach (7.5 milyon euro)

Fabian Hürzeler: St. Pauli > Brighton (7.5 milyon euro)

Ruben Amorim: Braga > Sporting (10 milyon euro)

Brendan Rogers: Celtic > Leicester City (10.4 milyon euro)

Ruben Amorim: Sporting > Manchester United (13 milyon euro)

Jose Mourinho: Benfica > Real Madrid (15 milyon euro)

Andre Villas-Boas: Porto > Chelsea (15 milyon euro)

Jose Mourinho: Inter > Real Madrid (16 milyon euro)

Enzo Maresca: Chelsea > Manchester City (20 milyon euro)

Graham Potter: Brighton > Chelsea (23 milyon euro)

Julian Nagelsmann: RB Leipzig > Bayern Münih (25 milyon euro)

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