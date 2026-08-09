Türkiye, ‘enerjide tam bağımsızlık’ parolasıyla sınırları aşarak devler ligine çıktı. Üç kıtadaki dev petrol ve gaz yatırımlarıyla sadece kaynak arayan değil, teknoloji ve sermaye ihraç eden bir ‘oyun kurucu’ konumuna yükselen Türkiye’de, TPAO’nun yeni hedefi ise günlük 1 milyon varil üretim.

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı bitirme hedefi doğrultusunda uluslararası arenada vites büyüttü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerjide kaynaklara erişen bir ülke olmaktan çıkıp; üreten, yatırım yapan, ortaklık kuran ve küresel enerji denkleminde söz sahibi olan bir ülkeye dönüştüğünü açıkladı. Türkiye’nin yurt dışı enerji yatırımlarının sadece petrol ve doğalgaz üretimini artırmayı değil; ülkenin teknik bilgi birikimini, teknolojisini ve sermayesini de uluslararası pazarlara taşımayı amaçladığını belirten Bakan Bayraktar “Türkiye, Kerkük’ten Somali’ye, Libya’dan Umman’a, Azerbaycan’dan Macaristan’a kadar kara ve denizde güçlü ortaklıklarla enerji piyasasında aktif ve güçlü bir ülke konumuna geliyor” dedi.

TPAO İÇİN DEV HEDEF: GÜNLÜK 1 MİLYON VARİ

Bakan Bayraktar’ın açıklamalarına göre, Türkiye’nin bu küresel stratejisinin merkezinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) dünya çapında bir enerji devine dönüştürülmesi yatıyor. TPAO’nun hâlihazırda yurt içi ve yurt dışındaki günlük hidrokarbon üretiminin 330 bin varil petrol eş değeri olduğunu belirten Bayraktar, “Bu rakam 2028’de Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimin artmasıyla 600 bin varile yaklaşacak. Asıl hedefimiz ise TPAO’yu günlük 1 milyon varil üretim kapasitesine sahip uluslararası bir enerji şirketi yapmak. Bu doğrultuda yeni projeler, ruhsatlar ve ortaklıklar üzerinde çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor” ifadelerini kullandı.

Kerkük'ten Somali'ye, Azerbaycan'dan Umman'a! Türkiye enerjide 3 kıtada sahaya indi

KERKÜK’TE 3 MİLYAR VARİLLİK SAHAYA ORTAKLIK

TPAO’nun uluslararası büyüme stratejisinin en somut örneklerinden biri Irak’ta atıldı. TPAO, BP Energy Company of Kirkuk Limited’in yüzde 15 hissesini satın alarak Kerkük’teki dev sahalarda BP ve ConocoPhillips ile ortak oldu. Bakan Bayraktar, ilk aşamada 3 milyar varilin üzerinde rezerv barındırdığı değerlendirilen bu sahalarda hedefin üretimi artırmak ve ilave arama potansiyelini ortaya çıkarmak olduğunu vurguladı. Somali açıklarındaki faaliyetlerin de hız kazandığını anlatan Bayraktar, Oruç Reis gemisinin 234 günlük sismik araştırmasının ardından, Türkiye’nin yeni nesil sondaj gemisi Çağrı Bey’in, Somali açıklarındaki Curad-1 kuyusunda yurt dışındaki ilk derin deniz sondajına başladığını duyurdu.

AFRİKA’DAN KÖRFEZ’E KESİNTİSİZ ARAMA

Türkiye’nin enerji açılımı çok yönlü bir coğrafi portföye yayılmış durumda. Haziran ayında imzalanan anlaşmalarla Libya’nın kara ve deniz ruhsat sahalarında aramaların önü açıldı. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, muson döneminin ardından Pakistan’a giderek sismik veri toplamaya başlaması planlanıyor. Umman’da Blok 80 için imtiyaz anlaşmaları imzalanırken; Gine Bissau, Angola ve Liberya’da yeni operasyonlar için yoğun mesai harcanıyor. Suriye’de ise iş birliği imkânları geliştiriliyor.

Kerkük'ten Somali'ye, Azerbaycan'dan Umman'a! Türkiye enerjide 3 kıtada sahaya indi

AVRUPA’NIN ARZ GÜVENLİĞİ TÜRKİYE’DEN

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin küresel devlerle stratejik anlaşmalar yaptığını hatırlatarak, Avrupa’nın enerji arz güvenliğine de büyük katkı sunulduğunu belirtti. Macaristan ve Bulgaristan ile yapılan çalışmaların Avrupa ile entegrasyonu güçlendirdiğini anlatan Bayraktar, Macaristan’da MOL ile imzalanan anlaşma kapsamında Buzsak sahasında veri değerlendirme sürecinin başladığını, Tamasi sahasında çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bulgaristan’da ise Karadeniz’deki Khan Tervel sahasında Shell ile ortak arama başlatıldı. Bayraktar ayrıca, Azerbaycan ile imzalanan dev anlaşmayla, 2029 itibarıyla 15 yıl boyunca Türkiye’ye toplam 33 milyar metreküp doğalgaz sağlanacağını ve Kazakistan ile de Orta Asya’daki enerji varlığını güçlendirecek mutabakatlara imza atıldığını sözlerine ekledi.



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