HONOR, yeni katlanabilir amiral gemisi Magic V6’yı Türkiye’de satışa sundu. İnce tasarımıyla öne çıkan cihaz, açıldığında 4 mm, katlandığında ise 8,75 mm inceliğe ulaşıyor.

Magic V6’da 7,95 inçlik 120 Hz LTPO AMOLED iç ekran ve 6,52 inçlik 120 Hz dış ekran bulunuyor. Bir önceki modele göre yüzde 44 azaltılan katlanma izi daha düz bir ekran görünümü sunarken, Super Steel menteşe 80 kilograma kadar yüke dayanabiliyor.

Kamera tarafında 50 MP ana, 50 MP ultra geniş açı ve 64 MP telefoto kamera yer alıyor. Hem iç hem de dış ekranda 20 MP ön kameraya sahip olan Magic V6, görüntülü görüşme ve içerik üretimi için de güçlü bir kamera deneyimi sunuyor.

HONOR’un katlanabilir amiral gemisi MagIc V6 Türkiye’de satışa çıktı

İnce gövdesine rağmen 6.660 mAh kapasiteli HONOR Silikon-Karbon Blade Batarya taşıyan cihaz, 80W kablolu ve 66W kablosuz şarj desteğiyle geliyor. Gücünü 3 nm üretim sürecine sahip Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden alan Magic V6, Türkiye’de 16 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesiyle satışa sunuluyor. Cihaz, MagicOS 10 ve Android 16 işletim sistemiyle çalışıyor.

HONOR Magic V6, lansmana özel olarak 129.999 TL yerine 114.999 TL’den satışa sunuluyor. HONOR Türkiye Resmî Online Mağazası’nda 16 Ağustos’a kadar 20.000 TL ve üzerindeki alışverişlerde HONOR Earbuds A Pro hediye ediliyor.

Magic V6’nın yanı sıra HONOR Watch 6, HONOR CHOICE Headphones Max, HONOR CHOICE Kids Watch Plus ve HONOR Pad X9b Max de Türkiye’de satışa çıktı. Yeni ürünler arasında öne çıkan HONOR Watch 6, 35 güne varan pil ömrü sunarken, ekosistem ürünlerinin fiyatları 4.699 TL ile 19.999 TL arasında değişiyor.

HUAWEİ’NİN EN YENİ TEKNOLOJİLERİ TÜKETİCİLERLE BULUŞUYOR

Huawei, yeni teknoloji ürünlerini 19 Ağustos’ta tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Şirket; Pura 90s Serisi akıllı telefonları, Watch Kids X1 akıllı saati ve MatePad Air 2026 tabletini aynı tarihte satışa sunacak. Yeni ürün ailesinde mobil fotoğrafçılık özellikleriyle öne çıkan Pura 90s Serisi, şık tasarımı ve performansıyla dikkat çekiyor. Çocukların güvenliğini ve ebeveynlerle kesintisiz iletişimi odağına alan Watch Kids X1 ise akıllı saat deneyimini güvenlik özellikleriyle birleştiriyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası