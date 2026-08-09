Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Teknoloji

Cihazınızı korumanın 7 yolu! Sıcak hava akıllı telefonları da vuruyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Cihazınızı korumanın 7 yolu! Sıcak hava akıllı telefonları da vuruyor

Yüksek hava sıcaklıkları yalnızca kullanıcıları değil, gün boyunca elden düşmeyen akıllı telefonları da etkiliyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

Özellikle telefonun güneş altında kalması, navigasyon kullanımı, video çekimi, mobil oyun ve yüksek ekran parlaklığı gibi yoğun enerji gerektiren işlemlerin aynı anda kullanılması, cihazın sıcaklığını artırabiliyor.

Bu durum uygulamaların daha yavaş çalışmasına, oyunlarda kare hızının düşmesine, şarj süresinin uzamasına ve bataryanın daha hızlı tükenmesine yol açabiliyor. Telefonunuzu hem sıcaklardan koruyup hem de performansını artırabilirsiniz.

Cihazınızı korumanın 7 yolu! Sıcak hava akıllı telefonları da vuruyor
Başlık ResmiCihazınızı korumanın 7 yolu! Sıcak hava akıllı telefonları da vuruyor

İşte yapmanız gerekenler:

● Telefonu plajda, pencere önünde, balkonda, güneş alan bir yüzeyde uzun süre bırakmak cihaz sıcaklığının hızla yükselmesine neden olur. Kullanmadığınız zamanlarda telefonu gölgede ve serin bir yerde tutun.

● Kapalı araçların iç sıcaklığı kısa sürede çok yüksek seviyelere çıkabilir. Bu sebeple telefonu park hâlindeki araçta, özellikle ön konsol veya koltuk üzerinde bırakmayın.

● Şarj sırasında oyun oynamak, uzun süre video çekmek veya navigasyon kullanmak batarya ve işlemcinin aynı anda yoğun çalışmasına neden olabilir. Mümkün olduğunca telefonu şarj olurken dinlendirin.

● Ekranı sürekli en yüksek parlaklıkta kullanmak hem enerji tüketimini hem de cihazın ürettiği ısıyı artırabilir. Otomatik parlaklık özelliği, ekran ışığını ortam şartlarına göre ayarlamaya yardımcı olur.

ÖNERİLEN HABERLER
Akıllı telefonlarda çıkarılabilir bataryalar geri dönebilir! Peki ama neden kayboldu?
TEKNOLOJİ

Akıllı telefonlarda çıkarılabilir bataryalar geri dönebilir! Peki ama neden kayboldu?

● Arka planda çalışan uygulamalar, GPS, Bluetooth, kişisel erişim noktası ve mobil veri gibi özellikler cihazın daha fazla enerji tüketmesine yol açabilir. İhtiyaç duymadığınız özellikleri kapatın.

● Telefon belirgin biçimde ısındığında kullanıma ara verin, şarj bağlantısını kesin ve kalın koruyucu kılıfı geçici olarak çıkarın. Cihazı buzdolabına veya dondurucuya koymadan, oda sıcaklığında doğal biçimde soğumaya bırakın.

● Orijinal veya üretici tarafından onaylanan adaptör ve kabloları tercih edin. Uyumsuz ya da düşük kaliteli şarj ekipmanları, şarjın kararsız ilerlemesine ve fazla ısı oluşmasına sebep olabilir.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Teknoloji
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Birinci tercih Djalo! Beşiktaş'ın hocası Italiano, 18 milyon avroluk transferi kulübeye çekti
Italiano, 18 milyon avroluk transferi kulübeye çekti
Kaydet
Yabancının gidişi lüks konutu vurdu! Satışlar beklemeye geçti
Yabancının gidişi lüks konutu vurdu!
Kaydet
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Türk futbolunun başına geçmek istiyor: Hayalim TFF başkanlığı!
Çalhanoğlu, Türk futbolunun başına geçmek istiyor
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.