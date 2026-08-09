Yüksek hava sıcaklıkları yalnızca kullanıcıları değil, gün boyunca elden düşmeyen akıllı telefonları da etkiliyor.

Özellikle telefonun güneş altında kalması, navigasyon kullanımı, video çekimi, mobil oyun ve yüksek ekran parlaklığı gibi yoğun enerji gerektiren işlemlerin aynı anda kullanılması, cihazın sıcaklığını artırabiliyor.

Bu durum uygulamaların daha yavaş çalışmasına, oyunlarda kare hızının düşmesine, şarj süresinin uzamasına ve bataryanın daha hızlı tükenmesine yol açabiliyor. Telefonunuzu hem sıcaklardan koruyup hem de performansını artırabilirsiniz.

Cihazınızı korumanın 7 yolu! Sıcak hava akıllı telefonları da vuruyor

İşte yapmanız gerekenler:

● Telefonu plajda, pencere önünde, balkonda, güneş alan bir yüzeyde uzun süre bırakmak cihaz sıcaklığının hızla yükselmesine neden olur. Kullanmadığınız zamanlarda telefonu gölgede ve serin bir yerde tutun.

● Kapalı araçların iç sıcaklığı kısa sürede çok yüksek seviyelere çıkabilir. Bu sebeple telefonu park hâlindeki araçta, özellikle ön konsol veya koltuk üzerinde bırakmayın.

● Şarj sırasında oyun oynamak, uzun süre video çekmek veya navigasyon kullanmak batarya ve işlemcinin aynı anda yoğun çalışmasına neden olabilir. Mümkün olduğunca telefonu şarj olurken dinlendirin.

● Ekranı sürekli en yüksek parlaklıkta kullanmak hem enerji tüketimini hem de cihazın ürettiği ısıyı artırabilir. Otomatik parlaklık özelliği, ekran ışığını ortam şartlarına göre ayarlamaya yardımcı olur.

● Arka planda çalışan uygulamalar, GPS, Bluetooth, kişisel erişim noktası ve mobil veri gibi özellikler cihazın daha fazla enerji tüketmesine yol açabilir. İhtiyaç duymadığınız özellikleri kapatın.

● Telefon belirgin biçimde ısındığında kullanıma ara verin, şarj bağlantısını kesin ve kalın koruyucu kılıfı geçici olarak çıkarın. Cihazı buzdolabına veya dondurucuya koymadan, oda sıcaklığında doğal biçimde soğumaya bırakın.

● Orijinal veya üretici tarafından onaylanan adaptör ve kabloları tercih edin. Uyumsuz ya da düşük kaliteli şarj ekipmanları, şarjın kararsız ilerlemesine ve fazla ısı oluşmasına sebep olabilir.

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