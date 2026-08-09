La Gazzetta dello Sport’a konuşan İnter’in yıldızı “Futbolu bırakınca teknik direktörlüğü düşünmüyorum. Kendimi ileride TFF Başkanı olarak görüyorum” dedi…

İtalya Serie A ekiplerinden İnter’de forma giyen A Millî Takım’ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kariyer planları ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

2030’DA BAŞARACAĞIZ

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’a konuşan 32 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası’nda büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söylerken “24 yıl sonra bir rüyayı gerçekleştirmiştik ama işler umduğumuz gibi gitmedi. Milletimizi sevindirmek isterdik, olmadı. Ama ileriye bakmalıyız. Pes etmeyeceğim ve 2030’da tekrar denemeye hazırım” ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Türk futbolunun başına geçmek istiyor: Hayalim TFF başkanlığı!

TARAFTAR BENİ SEVİYOR

İnter’de mutlu olduğunu ve hakkındaki transfer iddialarına bir türlü anlam veremediğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu ‘İnter’de beş yılda iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Sekiz kupa, iki Şampiyonlar Ligi finali… Taraftarımız da beni seviyor” vurgusunda bulundu. Kariyerini noktaladıktan sonra ne yapacağı konusunda henüz kesin bir karar vermediğini belirten yıldız oyuncu “Teknik direktörlüğü düşünmüyorum. Belki menajer ya da sportif direktör. Ama kendimi gelecekte TFF başkanı olarak da görüyorum” diye konuştu.

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Türk futbolunun başına geçmek istiyor: Hayalim TFF başkanlığı!

BAŞKANLAR ARIYOR

Adının sürekli Türk kulüpleriyle anılmasıyla ilgili olarak Hakan Çalhanoğlu, “Millî takımın kaptanıyım ve bazen kulüp başkanlarıyla görüşüyorum, onlar da benden diğer oyuncular hakkında bilgi veya tavsiye istiyorlar. Ama transfer piyasasını menajerim yönetiyor: Herhangi bir sorunuz varsa, ona sorabilirsiniz” diye konuştu.

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