ÖZEL | Can Uzun'un eski antrenörü Christian Martin konuştu: Ölümcül bir ortaklık kurabilir

Kadrosuna takviyeleri tamamlayarak Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi mücadeleleri öncesi yüzde yüz hazır olmayı hedefleyen Galatasaray, yıldız bir ismin daha peşine düştü. Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt’un 20 yaşındaki futbolcusu Can Uzun’u transfer etmek için oyuncu ve kulübüyle temasa geçti. 10 numara ve forvet pozisyonlarında oynayabilen, çok yönlü oyuncunun transferi konusunda önümüzdeki günlerde gelişme olması beklenirken, milli futbolcunun bir dönem SSV Jahn Regensburg altyapısında beraber çalıştığı eski antrenörü Christian Martin, Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, golcü futbolcunun geleceğiyle ilgili önemli tespitlerde bulundu.

10 numara pozisyonuna transfer için çalışmalarını bir an önce sonuçlandırmak isteyen Galatasaray, Eintracht Frankfurt'un yetenekli ismi Can Uzun için girişimlerini hızlandırdı. Bundesliga ekibine teklif götüren sarı-kırmızılılar, gelecek yanıta odaklandı. Anlaşmanın kısa süre içinde resmiyete dökülmesi beklenirken, yıldız ismin eski teknik direktörü olan ve şimdilerde SSV Jahn Regensburg takımında Altyapı Futbol Direktörü ve U15 Teknik Direktörü olarak görev yapan Christian Martin, Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Martin, milli yıldızın teknik özelliklerini ve Galatasaray’a beklenen katkısını değerlendirdi.

CHRİSTİAN MARTİN: “ÖZEL BİR YETENEĞE SAHİP OLDUĞUNU HEMEN ANLAYABİLİYORDUNUZ”

Eintracht Frankfurt’un genç ismi Can Uzun ile SSV Jahn Regensburg altyapısında çalıştıkları döneme dikkat çeken deneyimli antrenör, “Hareket kabiliyeti ve vücut kontrolü konusundaki becerileri en başından beri olağanüstüydü. Daha küçücük bir çocukken bile onu sahada izlemek büyük bir keyifti. Hemen göze çarpan özelliği, her şeyin onun için ne kadar kolay ve başarılabilir göründüğüydü: Mekânsal farkındalığı, topla birlikte sergilediği akıcı dönüşler ve baskı altındaki doğal soğukkanlılığı. Can’ın en umut vaat eden oyuncuları diğerlerinden ayıran özel bir yeteneğe sahip olduğunu hemen anlayabiliyordunuz.” ifadelerini kullandı.

Can Uzun

“HÜCUMCU ORTA SAHA OYUNCULARINDA NADİR GÖRÜLEN ÖZELLİĞE SAHİP”

Milli futbolcunun teknik özellikleri başta olmak üzere potansiyeline de değinen Martin, şöyle konuştu:

“Can; top sürme, topa yakın hakimiyet ve çalım atma konularında olağanüstü bir beceri setine, ayrıca oyunu anlama konusunda yüksek bir zekâya sahipti. Oyunun gidişatını savunmacılardan bir adım önde okuması, onun yoktan alan oluşturmasını sağlıyor. Teknik zarafetini golcülük becerisiyle birleştirdiği için potansiyeli olağanüstü derecede yüksekti. Bu, hücumcu bir orta saha oyuncusu için nadir görülen bir özellikti.”

“AVRUPA’NIN EN İYİ KULÜPLERİNDEKİ REKABET ÇOK ÇETİNDİR”

Eintracht Frankfurt’taki forma savaşının üst seviyede olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, “Eintracht Frankfurt gibi rekabetin son derece yoğun olduğu bir Bundesliga takımına geçiş yapmak, doğal olarak bir uyum süreci, taktiksel olarak alışma ve sabır gerektirir. Her genç oyuncu, mümkün olduğunca sahada çok fazla yer almak ister ancak Avrupa'nın en iyi kulüplerindeki rekabet ortamı çok çetindir. Transfer kararına gelince; Can, akıllı ve iyi danışmanlara sahip bir genç adamdır. Galatasaray gibi bir kulüpten gelen mali yatırım, yeteneklerine duyulan büyük saygıyı ve isteği gösterse de, Can nihayetinde en çok süre alabileceği ve mümkün olan en yüksek seviyede gelişimini sürdürebileceği yeri değerlendirecektir.” dedi.

Can Uzun

“GALATASARAY’A TRANSFERİ OLGUNLAŞMA SÜRECİNİ HIZLANDIRIR”

Can’ın olası bir Galatasaray transferi sonrası yaşayabileceği değişimi anlatan başarılı çalıştırıcı, bu durumun oyuncusunun gelişimi için önemli bir adım olabileceğini vurguladı. Christian Martin, “Galatasaray gibi yoğun tutku ve yüksek beklentilere sahip dev bir kulübe transfer olmak, oyuncunun gelişimini destekleyen bir ortamda bulunması koşuluyla, olgunlaşma sürecini hızlandırabilir. Çünkü Türkiye, tutkulu taraftarların önünde oynamak ve her hafta zorlu bir seviyede mücadele etmek gibi benzersiz bir heyecan sunuyor. Ancak genç yaşı göz önüne alındığında, öncelik her zaman düzenli oyun süresi, taktiksel istikrar ve net bir gelişim planı olmalıdır. Koşullar sağlanırsa bu onun gelişiminde önemli bir adım olabilir.” sözlerini sarf etti.

Can Uzun

“CAN VE OSİMHEN, SON DERECE ÖLÜMCÜL BİR ORTAKLIK KURABİLİR”

Milli yıldızın sahada daha verimli olduğu pozisyonlar hakkında bilgi veren deneyimli antrenör, oyuncusunun Victor Osimhen ile iyi bir uyum yakalama şansının olduğunu söyledi.

Martin, şöyle konuştu:

“Can, rakibin orta sahası ile savunma hattı arasındaki boşluklarda oynama konusunda üstün bir yeteneğe sahip. Onunki gibi bir oyun görüşüne ve son pas becerisine sahip bir oyuncu, tıpkı Victor Osimhen gibi keskin hücum koşuları yapan dinamik ve fiziksel gücü yüksek bir santrforun yanında büyük bir verimlilikle oynar. Can'ın savunmacıları üzerine çekme ve isabetli kilit paslar aktarma becerisi, güçlü bir santrforu olağanüstü bir şekilde tamamlardı. Biri alan oluştururken diğerinin bu alanı değerlendirdiği, son derece ölümcül bir ortaklık kurabilirler.”

“TEKNİK ÖZELLİKLERİ MESUT ÖZİL VE EDEN HAZARD’I ÇAĞRIŞTIRIYOR”

20 yaşındaki futbolcunun fiziksel ve zihinsel özellikleriyle ilgili tespitlerini aktaran teknik direktör Martin, oyuncusunu teknik özelliklerini dünyaca ünlü eski futbolcularla kıyaslayarak övgüde bulundu. Christian Martin, “Zihinsel açıdan Can, kibirli olmadan sakin bir özgüvene ve kendine olan güçlü bir inanca sahip. Baskıyla ve yüksek önem taşıyan maçlarla başa çıkmak için gereken kararlılık da var. Fiziksel açıdan son yıllarda önemli bir gelişim gösterdi; çevikliğini korurken, profesyonel düzeyde topu vücuduyla siper ederek saklamasını sağlayacak gerekli gücü de kazandı. Oyuncu profili ve tarzı açısından; akıcı hareketleri, ince vücut çalımları ve dar alanlarda kolayca hareket edebilme becerisi, Mesut Özil ve Eden Hazard'ın kariyerlerinin başlarındaki hallerini —yani sahada süzülerek ilerleyen ve yapılması gereken hamleleri herkesten önce gören o oyuncuları— çağrıştırıyor.” diye konuştu.

“GALATASARAY, KAZANMA ZİHNİYETİNİN GELİŞMESİ İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT SUNABİLİR”

Galatasaray’ın yıldız futbolcuya sağlamasını beklediği katkıyı vurgulayan teknik direktör Christian Martin, son olarak şöyle konuştu:

“Böylesine köklü ve baskın bir kulüpte oynamak, kazanma zihniyetinin daha da gelişmesi ve Avrupa futbolu atmosferini deneyimlemek adına paha biçilmez bir fırsat sunabilir. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek, genç bir oyuncuyu en üst düzey oyuncularla karşı karşıya getirir ve taktiksel disiplin, karar verme hızı ve zihinsel dayanıklılık açısından hızlı bir uyum sağlamaya zorlar. Şampiyonluk kazanan bir kültürün parçası olmak, bir oyuncuya sürekli baskı altında nasıl performans göstereceğini öğretir ki bu da uluslararası futbolun en üst seviyesine ulaşmak için çok önemlidir.”

Haberle İlgili Daha Fazlası