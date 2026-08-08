Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

8 yıldır aranıyordu! 18 işçinin öldüğü maden faciasının sorumlusu yakalandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
8 yıldır aranıyordu! 18 işçinin öldüğü maden faciasının sorumlusu yakalandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 2014 yılında 18 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, 8 yıl sonra Mersin'de yakalandı. JASAT ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan Y.Ö., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2014 yılında Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşanan ve 18 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili hükümlü olarak aranan Y.Ö.'nün izini sürmeye başladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda firarinin Silifke ilçesinde bulunduğu belirlendi. Ekipler, yürüttükleri araştırmalarla Y.Ö.'nün bulunduğu adresi tespit etti.

8 YIL SONRA YAKALANDI

JASAT ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Binada yakalanan Y.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, buradaki işlemlerinin tamamlanmasıyla cezaevine gönderildi.

8 yıldır aranıyordu! 18 işçinin öldüğü maden faciasının sorumlusu yakalandı
Başlık Resmi8 yıldır aranıyordu! 18 işçinin öldüğü maden faciasının sorumlusu yakalandı

18 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ermenek'teki maden faciası, 28 Ekim 2014'te Güneyyurt beldesine bağlı Pamuklu köyü Cenne mevkisinde meydana geldi. Eski bir maden ocağında biriken suların işçilerin çalıştığı bölümü basması sonucu 18 işçi yerin yüzlerce metre altında mahsur kaldı.

Kurtarma ekiplerinin günler süren çalışmaları sonucunda madende mahsur kalan işçilerin tamamının cansız bedenine 39 gün sonra ulaşıldı.

Kimlik tespitlerinin ardından 18 işçi, aileleri ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Pakistan
DÜNYA

Pakistan'da maden faciası! 32 kişi can verdi, göçük altında kalanlar var
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Netanyahu'dan 17 milyar dolarlık dev talep! İsrail'de savunma bütçesi krizi
Netanyahu'dan 17 milyar dolarlık dev talep
Kaydet
Bakan Fidan, Mekke Anlaşması'nın perde arkasını anlattı: NATO'nun 5'inci maddesiyle aynı
Fidan, Mekke Anlaşması'nın perde arkasını anlattı
Kaydet
Okan Buruk onun peşinde! Yerli operasyonunda masadaki ilk isim belli oldu
Cimbom'dan iki yerli stoper hamlesi! İlk tercih belli oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.