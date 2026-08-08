8 yıldır aranıyordu! 18 işçinin öldüğü maden faciasının sorumlusu yakalandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 2014 yılında 18 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, 8 yıl sonra Mersin'de yakalandı. JASAT ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan Y.Ö., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2014 yılında Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşanan ve 18 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili hükümlü olarak aranan Y.Ö.'nün izini sürmeye başladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda firarinin Silifke ilçesinde bulunduğu belirlendi. Ekipler, yürüttükleri araştırmalarla Y.Ö.'nün bulunduğu adresi tespit etti.

8 YIL SONRA YAKALANDI

JASAT ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Binada yakalanan Y.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, buradaki işlemlerinin tamamlanmasıyla cezaevine gönderildi.

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18 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ermenek'teki maden faciası, 28 Ekim 2014'te Güneyyurt beldesine bağlı Pamuklu köyü Cenne mevkisinde meydana geldi. Eski bir maden ocağında biriken suların işçilerin çalıştığı bölümü basması sonucu 18 işçi yerin yüzlerce metre altında mahsur kaldı.

Kurtarma ekiplerinin günler süren çalışmaları sonucunda madende mahsur kalan işçilerin tamamının cansız bedenine 39 gün sonra ulaşıldı.

Kimlik tespitlerinin ardından 18 işçi, aileleri ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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