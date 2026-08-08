Okan Buruk onun peşinde! Yerli operasyonunda masadaki ilk isim belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için iki yerli stoperi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılarda teknik ekibin öncelikli tercihi ise Yusuf Akçiçek.

Trendyol Süper Lig'de üst üste dört sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Şu ana kadar kadrosuna Lesley Ugochukwu'yu katan sarı-kırmızılı ekip, özellikle savunma bölgesindeki eksikleri gidermeye odaklandı.

Yönetimin stoper takviyesi için farklı alternatifleri değerlendirdiği ve bu kapsamda rotanın Suudi Arabistan ile Hollanda'ya çevrildiği öğrenildi.

Ahmetcan Kaplan

İKİ YERLİ STOPER GÜNDEMDE

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, savunmanın sol tarafında görev yapabilecek iki oyuncuyu listesine aldı. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimler ise Yusuf Akçiçek ile Ahmetcan Kaplan.

Teknik heyetin yaptığı değerlendirmede, Yusuf Akçiçek'in diğer adaya göre daha öncelikli olduğu ifade edildi. Galatasaray altyapısından yetişen genç futbolcunun yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesi için çalışma yapılması planlanıyor.

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KİRALIK FORMÜLÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Galatasaray'ın iki futbolcu için de bonservis bedelini hemen ödemek yerine satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini masada tuttuğu aktarıldı.

Ancak şu ana kadar iki oyuncunun kulübüne de resmi bir teklif veya ilgi yazısı gönderilmediği öğrenildi. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından şekillenmesi bekleniyor.

Yusuf Akçiçek

Yusuf Akçiçek ve Ahmetcan Kaplan'ın ise Galatasaray'a transfer olma fikrine olumlu yaklaştığı belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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